Trump cumple 80 años presumiendo de fuerza, pero con su salud bajo la lupa

Donald Trump cumple este domingo 80 años y lo hace defendiendo públicamente que goza de buena salud. El presidente estadounidense ha querido convertir la fecha en una demostración de fuerza política, con un evento de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca, mientras crecen las preguntas sobre las marcas visibles en sus manos, la hinchazón en las piernas y algunos episodios en los que ha parecido quedarse dormido durante actos oficiales.

La celebración incluye siete combates del Ultimate Fighting Championship bajo el nombre de "UFC Freedom 250", una velada que combina deporte, espectáculo y política, y que vuelve a poner de relieve los vínculos que Trump mantiene desde hace años con la UFC, una organización cuyos dirigentes y parte de su público le han mostrado apoyo durante más de una década.

Con su aniversario, Trump se convierte en la persona de mayor edad en asumir la presidencia cuando comenzó su segundo mandato en enero de 2025. A pesar de que el líder se presenta con frecuencia como más enérgico y en mejor forma física que Joe Biden, su predecesor demócrata, no falta quien cuestiona su aptitud para el cargo.

Marcas en las manos e hinchazón en las piernas

El líder republicano, que solía utilizar la edad de su predecesor como arma política, se enfrenta ahora al mismo juicio público. La pregunta ya no es solo cómo gobierna, sino cómo aguanta físicamente un presidente que entra en la década de los 80, una cuestión que se ha ido alimentando con las imágenes que han ido apareciendo en los últimos meses. En sus apariciones públicas, a menudo se ve al presidente estadounidense maquillado para disimular los moretones en sus manos, que la Casa Blanca atribuye a los apretones de manos y al consumo frecuente de aspirina.

Por otro lado, el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, ha declarado que la hinchazón de la pierna de Trump se debía a una afección venosa "común", a pesar de que no dio detalles de la erupción que se ha visto en su cuello. Trump también ha tenido que responder preguntas tras parecer quedarse dormido durante varias reuniones, incluida una sesión con su gabinete.

"Algunos decían que cerraba los ojos. Miren, se puso bastante aburrido", dijo Trump entre risas a los funcionarios en febrero. "No dormí. Simplemente los cerré porque quería largarme de aquí".

También ha cambiado el ritmo de su agenda. Lejos queda la imagen del presidente estadounidense que encadenaba actos, mítines y apariciones públicas casi sin pausa, incluso varias veces al día. Ahora hay jornadas con mucha actividad privada, reuniones a puerta cerrada y menos presencia pública directa. La Casa Blanca insiste en que sigue trabajando intensamente, pero el contraste con el Trump de campaña es evidente.

Edad cardíaca 14 años menor que su edad cronológica

Hace apenas un mes, Trump anunció que "todo había salido a la perfección" tras someterse a un examen físico en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, tras un año de atención pública sobre problemas de salud aparentemente menores. En una breve publicación en Truth Social, Trump no ofreció detalles sobre el examen físico, en la que afirmó haber completado su revisión semestral.

Tras un segundo examen, el presidente declaró a los periodistas que se había sometido a la resonancia magnética como parte de un segundo examen físico. En un memorando posterior al examen, el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella afirmó que la edad cardíaca del presidente, una medida validada de la vitalidad cardiovascular mediante ECG, resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica.

Más de 30 psiquiatras piden apartar a Trump del poder por su salud mental

El pasado mes de abril, un comunicado de más de 30 neurólogos, psiquiatras y otros expertos médicos, que reconocieron no haberlo examinado nunca, afirmó que Trump no estaba mentalmente capacitado para ejercer el cargo y advirtió de un "deterioro cada vez más peligroso" en su comportamiento, basándose en lo que denominaron "signos objetivamente observables de grave preocupación médica".

El documento proponía invocar la vigesimoquinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, una herramienta que permite retirar al presidente de sus funciones si se considera que no está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades. Concretamente, los especialistas apelan al supuesto que contempla la incapacidad para ejercer los poderes del cargo.

Una de las impulsoras del informe, la psiquiatra forense Bandy Lee, insiste en que su crisis psicológica aguda se ha tratado como problema político y no médico. Los especialistas advierten de síntomas como deterioro cognitivo, episodios de confusión, somnolencia en actos públicos y comportamientos de grandiosidad. Cabe destacar que no se trata de una polémica nueva, ya que la doctora Lee ya publicó en 2017 un análisis sobre el estado psicológico del mandatario, y asegura que, desde entonces, su situación no ha dejado de empeorar.

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