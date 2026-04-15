Cuándo juega el Atlético de Madrid las semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid y PSG sellaron anoche su clasificación para las semifinales de la UEFA Champions League 2025 - 2026, tras eliminar a Barcelona y Liverpool, respectivamente. Los de Simeone sufrieron de lo lindo en el Metropolitano, pero un gol de Lookman(1-2 | global: 3-2) llevó a los rojiblancos a las semifinales de la máxima competición continental, donde se medirán ante el ganador de la eliminatoria Arsenal - Sporting de Portugal.

Por su parte, el PSG volvió a derrotar al Liverpool, esta vez en Anfield y con doblete de Ousmane Dembélé (0-2 | global: 0-4), para meterse en las semifinales y colocarse a tres partidos de defender su corona continental. El actual campeón de Europa ha llegado a la fase decisiva de la temporada en un estado de forma extraordinario y ahora se medirá ante Real Madrid o Bayern de Múnich.

Esta noche se completarán los cuartos de final con los partidos Bayern de Múnich - Real Madrid (Allianz Arena) y Arsenal - Sporting de Portugal (Emirates Stadium). El conjunto bávaro se impuso en la ida (1-2) en el Santiago Bernabéu, mientras que los de Arteta hicieron lo propio en el José Alvalade (0-1).

El Atlético de Madrid, al igual que el resto de equipos, ya conoce las fechas de las semifinales de la Champions League. La UEFA adelantó los horarios oficiales de la ronda previa a la gran final en el Estadio Ferenc Puskas, Budapest (sábado 30 de mayo). De esta forma, el conjunto colchonero disputará la denominada eliminatoria 'corta', es decir, jugará la ida en el Metropolitano el miércoles 29 de abril y la vuelta el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium o en el José Alvalade.

Por su parte, el PSG disputará la eliminatoria 'larga', con la ida en el Parque de los Príncipes el martes 28 de abril y la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena o en el Santiago Bernabéu.

Horarios de semifinales de la Champions League 2025 - 2026

Partidos de ida

PSG vs Real Madrid - Bayern Múnich | Martes 28 de abril (21:00 horas)

Atlético de Madrid vs Sporting de Portugal - Arsenal | Miércoles 29 de abril (21:00 horas)

Partidos de vuelta

Arsenal - Sporting de Portugal vs Atlético de Madrid | Martes 5 de mayo (21:00 horas)

Bayern - Real Madrid vs PSG | Miércoles 6 de mayo (21:00 horas)