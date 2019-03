Ángel Torres, sobre la sanción a Pereira: "Vamos a ver si se puede recurrir"

Ángel Torres, presidente del Getafe, habló este jueves sobre la sanción de ocho partidos que tendría que cumplir en España su último fichaje, Álvaro Pereira, reclamó prudencia a la espera de una sentencia firme o de un posible recurso para rebajar el castigo al uruguayo y, si éste no prospera, afirmó a EFE que su club mantendrá a su futbolista hasta que pueda jugar.

El Getafe sólo fichó a Pereira en el mercado de invierno. Justo después, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Argentina de Fútbol sancionó al futbolista charrúa con ocho partidos por participar en una pelea tras el amistoso que disputaba su equipo, Estudiantes, frente a Esgrima.

La reglamentación de Transgresiones y Penas del Tribunal de Disciplina de Argentina, en su artículo 229, corrobora que Pereira deberá cumplir su sanción en el Getafe: "Si el jugador sancionado en encuentro amistoso, le corresponde una sanción de cuatro o más partidos, no podrá intervenir tampoco en partido oficial de cualquier división mientras no haya cumplido íntegramente la pena".

Torres, al respecto, dijo que hay que tener mucha prudencia y esperar un posible recurso que rebaje el castigo a su nuevo futbolista para que, de ese modo, pueda jugar. "Primero vamos a ver la sanción y cuando sea firme veremos lo que tenemos que hacer. Vamos a ver la sentencia y cuando la publiquen, opinaremos. Mientras tanto, especular... nosotros tenemos que ser prudentes", explicó.

"Hablaremos con él y con Estudiantes. Él está entrenando tranquilamente y si tiene que esperar ocho partidos, no pasa nada, no es ninguna enfermedad. El chico ya es nuestro y tendríamos que esperar, pero vamos a ser prudentes y ver si se puede recurrir y conseguimos que sean menos de cuatro para que no tenga que cumplirla", concluyó.