Ángel Torres: "Me consta que quieren que bajen dos equipos de Madrid"

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha causado un gran revuelo al lanzar una grave acusación sin citar destinatario al asegurar que le "consta que quieren que bajen dos equipos de Madrid" a Segunda División.

El presidente del Getafe acudió a la gala anual 'Sentimiento azulón' y, rodeado de peñistas y aficionados, emitió un discurso en el que dejó entrever sospechas sobre los equipos que descenderán a final de curso.

"Me consta que quieren que bajen dos equipos de Madrid. A las pruebas me remito. Solo espero que no seamos nosotros", dijo Torres ante sus aficionados.

La Comunidad de Madrid cuenta esta temporada con cinco clubes representantes en Primera. Atlético y Real Madrid son tercero y cuarto actualmente, Getafe octavo, Leganés decimosexto y Rayo Vallecano penúltimo y en descenso.