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Amuletos que se repitieron en los dos Mundiales de España: de Shakira a una moneda

Dos Mundiales, 16 años de diferencia y unos curiosos amuletos en común. La España campeona de 2010 y la de 2026 comparten varias supersticiones y coincidencias que han vuelto a repetirse.

España suma dos estrellas.

Amuletos que se repitieron en los dos Mundiales de España: de Shakira a una moneda | EFE

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Anna Martín
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Dieciséis años después de conquistar su primer Mundial en Sudáfrica, España ha vuelto a hacerlo. La selección ha bordado su segunda estrella tras imponerse a Argentina en la final de 2026 y, además del título, muchos aficionados han encontrado una serie de curiosas coincidencias con el equipo que levantó la Copa del Mundo en 2010.

Los más supersticiosos no han tardado en señalar varios "amuletos" que parecen haberse repetido en ambos campeonatos. Desde la presencia de Shakira como voz del himno del Mundial hasta un ritual con una moneda enterrada en el césped, son varias las similitudes que han alimentado la teoría de que la historia estaba destinada a repetirse.

Shakira, la banda sonora de los dos títulos

Una de las coincidencias más comentadas tiene como protagonista a Shakira. En el Mundial de Sudáfrica 2010, la cantante colombiana puso la banda sonora al torneo con 'Waka Waka (This Time for Africa)', convertida en uno de los himnos más recordados de la historia de los Mundiales. Dieciséis años después, ha vuelto a estar ligada a la competición con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de 2026.

La propia artista hizo referencia a esta casualidad en un vídeo que envió a los jugadores y que se emitió durante la celebración de la selección en la plaza de Cibeles, donde les felicitó por el título.

La moneda enterrada que viajó de Capdevila a Cucurella

Pero si hay un ritual que ha llamado especialmente la atención es el de la moneda enterrada en el césped del campo antes de la final.

El exinternacional Joan Capdevila desveló que, antes de la final del Mundial de 2010 frente a Países Bajos, enterró una moneda en el césped como parte de un ritual personal. España ganó aquel encuentro con el histórico gol de Andrés Iniesta en la prórroga y levantó su primera Copa del Mundo.

Antes de la final de este domingo frente a Argentina, Capdevila pidió a Marc Cucurella que repitiera exactamente el mismo gesto. Tras el triunfo de España, el exlateral confesó en sus redes sociales: "En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido. Lo he contado millones de veces. Le pedí a Marc Cucurella que hiciera lo mismo ayer".

El vídeo compartido por Capdevila muestra a Cucurella agachándose junto a la banda, justo después de la ceremonia previa al encuentro en el MetLife Stadium, para sacar una moneda escondida bajo la media y enterrarla en el terreno de juego.

El ahora lateral del Real Madrid ya había reconocido en otras ocasiones que es una persona supersticiosa. De hecho, durante la Eurocopa de 2024 también llevó en la maleta una camiseta de pijama de su esposa, un amuleto que volvió a acompañarle en este Mundial.

España llegó como campeona de Europa

Más allá de las supersticiones, también existen paralelismos deportivos entre las dos generaciones campeonas.

Tanto la selección de 2010 como la de 2026 afrontaron el Mundial como vigentes campeonas de Europa. La primera conquistó la Eurocopa de 2008 tras derrotar a Alemania con un gol de Fernando Torres, mientras que el actual equipo llegó a la cita mundialista después de imponerse a Inglaterra en la final de la Eurocopa de 2024 gracias al tanto de Mikel Oyarzabal.

Ambos conjuntos también firmaron trayectorias muy similares durante el torneo, caracterizadas por su solidez defensiva y por encajar muy pocos goles hasta alcanzar la gloria mundial.

Sea por superstición o por simple casualidad, lo cierto es que España ha repetido dieciséis años después un camino lleno de coincidencias que ya forman parte de la historia de sus dos títulos mundiales.

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