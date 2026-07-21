El pico de Unai y Yeremi, el golpe de Fabián a Laporte o Cucurella dando el biberón a la Copa... las anécdotas de la celebración

Dos millones de personas han acompañado a la selección española por las calles de Madrid. El equipo ha enseñado la Copa del Mundo a los aficionados que han ido a verlos. Entre gritos y cánticos han celebrado en su camino a Cibeles. El recorrido de dos horas ha estado cargado de momentos curiosos entre los jugadores.

La emoción y el cariño rebosaban en el autobús, tanto que a Yeremi Pino y a Unai Simón se les escapa un pico. Otro beso es el de Pedri en la cabeza de su entrenador, Luis de la Fuente. El seleccionador estaba tan contento que se le ve bailar en diversas ocasiones dentro del autobús.

El público en las calles estaba eufórico y lanzaron continuamente pancartas a los jugadores con mensajes de ánimo e imágenes divertidas. Una de ellas es la imagen de la copa del mundo con la cabeza de Luis de la Fuente en lugar del balón.

Mientras otra plantea un combate de boxeo entre Gavi y Paredes, el jugador argentino. Esto se debe al último enfrentamiento entre los jugadores del partido de la final. Al ver esta propuesta, Lamine Yamal señaló el cartel y dijo: "nos vemos". Insinuando que estaba dispuesto a enfrentarse a Paredes.

Ha sido una celebración histórica en la que el equipo ha mostrado su ilusión por ganar la copa del mundo, y sobre todo su deseo de tenerla en sus manos. En muchos momentos se les ve besando la copa, acariciándola o incluso acunándola como si fuera un bebé. Cucurella bromeaba con ella meciéndola y simulando que le da el biberón con una botella de agua.

También durante los festejos a Alejandro Grimaldo se le cae el móvil del autobús. Otro percance es el del golpe que recibe Laporte por parte de Fabian, que por agitar la copa del mundo sin querer le da en la cabeza.

Los jugadores han disfrutado como nunca. De hecho para dar un estilo personal a sus camisetas algunos de ellos les han cortado las mangas o han usado banderas de falda.

En el caso de Ferrán ha usado una gorra roja, muy parecida a la característica de Donald Trump. Sin embargo, la suya estaba españolizada y en lugar de poner 'Make America Great Again' decía 'Make Spain Great Again'. Y tal y como lo dice la gorra, ellos han hecho a España grande otra vez ganando la copa del mundo.

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