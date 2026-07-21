Última hora de los incendios en España en directo: Miles de evacuados en Guadalajara, Segovia y Teruel, con la UME desplegada

Los equipos de emergencias vigilan la evolución de los incendios pendientes del viento permanentemente, ante cualquier variación que ponga en peligro más localidades y derive en más evacuaciones de la población. El monte sigue ardiendo en Guadalajara, Segovia y Teruel.

Hasta la pasada media noche el fuego de La Mierla, en Guadalajara, había causado la evacuación de 34 municipios y el confinamiento de otros 14. La tarde del lunes se confirmaba su paso a la provincia de Soria, saltando así de Castilla-La Mancha a Castilla y León. Aquí ya ha provocado la evacuación de los vecinos de Los Barcones.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha pedido prudencia a la hora de depurar responsabilidades, pese a que hay una persona sospechosa de causar las primeras llamas por el uso de maquinaria agrícola cuando estaba prohibido. Sabrido remitía al trabajo de los profesionales y pedía que "no condenemos ni responsabilicemos a nadie antes de que concluya. (...) No es el momento de entrar en discusiones políticas, sino de apagar el fuego".

Preocupa además otro incendio forestal declarado en torno a las 15:00 horas de la tarde del lunes en la vecina provincia de Segovia, en los alrededores de Brieva, y que deja hasta el momento ocho localidades evacuadas. Este fuego también está fuera de control y sigue consumiendo superficie. Su nivel de peligrosidad para la población ha sido ascendido hasta 2. Las causas de su inicio siguen pendientes de confirmación por los investigadores.

También la tarde del lunes el campo comenzó a arder en Teruel, incendio por el que se movilizaba a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por el rápido avance del fuego y la preocupación de su evolución en las próximas horas, de momento también de nivel 2. El fuego originado en el entorno de Eljuve ha calcinado ya más de 1.000 hectáreas y la Guardia Civil ha evacuado el pueblo de Molinos, a parte de varias masías de zonas rurales, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha explicado que el incendio de Ejulve afecta reforestada previamente consumida por el fuego. Los primeros medios iniciaron las labores de extinción poco después de que saltara la alarma a las 17:45 horas. Este martes se intensificará la ofensiva contra el incendio con la incorporación de los medios aéreos. La complicada orografía dificulta el trabajo de los efectivos terrestres, por lo que la extinción dependerá en gran medida de aviones y helicópteros.

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