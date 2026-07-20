Muere un joven de 20 años durante la final entre España y Argentina en Toledo

Un joven de unos 20 años ha fallecido este domingo mientras veía el partido del Mundial en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que ha decretado tres días de luto oficial.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que sobre las 23:16 horas de este domingo se recibió un aviso de que en la plaza de la Virgen de Sonseca un chico de unos 20 años había comenzado a sufrir convulsiones.

En el lugar de los hechos se encontraban Policía Local y Guardia Civil además de una UVI y el médico de urgencias. Intentaron reanimar al joven en la plaza pero falleció en el lugar. La autopsia determinará las causas de la muerte.

El Ayuntamiento de Sonseca ha decretado tres días de luto oficial según han informado en redes sociales del propio ayuntamiento.

Según un decreto firmado por la Alcaldía de Sonseca, "Los días de luto comienzan este lunes y se prolongarán hasta el miércoles como muestra del dolor compartido por este triste acontecimiento", añadió la Alcaldía de Sonseca.

El Ayuntamiento, en nombre de todo el municipio, ha trasladado sus más sinceras condolencias y todo su cariño a la familia y amigos del chico fallecido.

Un menor muerto en Ciudad Rodrigo

Una persona ha muerto y dos han resultado heridas por el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en medio de las celebraciones por el triunfo de España sobre Argentina que le ha dado la segunda Copa del Mundo a la Roja.

Uno de los dos atendidos falleció en el centro sanitario mientras que se desconoce el estado de salud de las otras personas heridas. Por el momento, no se han facilitado desde el 112 más detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el derrumbe.

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