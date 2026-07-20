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Muere un joven de 20 años durante la final entre España y Argentina en Toledo

El joven falleció en la plaza de Sonseca, Toledo, mientras veía la final, al parecer, empezó a convulsionar y no pudieron hacer nada por su vida.

Ambulancia de Castilla-La Mancha

Ambulancia de Castilla-La Mancha Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un joven de unos 20 años ha fallecido este domingo mientras veía el partido del Mundial en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que ha decretado tres días de luto oficial.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que sobre las 23:16 horas de este domingo se recibió un aviso de que en la plaza de la Virgen de Sonseca un chico de unos 20 años había comenzado a sufrir convulsiones.

En el lugar de los hechos se encontraban Policía Local y Guardia Civil además de una UVI y el médico de urgencias. Intentaron reanimar al joven en la plaza pero falleció en el lugar. La autopsia determinará las causas de la muerte.

El Ayuntamiento de Sonseca ha decretado tres días de luto oficial según han informado en redes sociales del propio ayuntamiento.

Según un decreto firmado por la Alcaldía de Sonseca, "Los días de luto comienzan este lunes y se prolongarán hasta el miércoles como muestra del dolor compartido por este triste acontecimiento", añadió la Alcaldía de Sonseca.

El Ayuntamiento, en nombre de todo el municipio, ha trasladado sus más sinceras condolencias y todo su cariño a la familia y amigos del chico fallecido.

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