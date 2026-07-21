Argentina recibe a la selección con una fiesta tras perder la final del Mundial ante España, sin Leo Messi

Al igual que España regresó el lunes como campeona, la selección argentina también volvió el lunes a su país, pero con la diferencia de haber perdido por 1-0 la final del Mundial. El equipo aterrizó por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde lo esperaba un recibimiento protocolar y un grupo de hinchas que se acercó para darle su apoyo a los jugadores, a pesar de no conseguir la tercera estrella.

El viaje se realizó en un avión especial de Aerolíneas Argentinas, que trasladó a parte del plantel, al cuerpo técnico y a integrantes del staff. Luego del aterrizaje, los futbolistas se dirigieron al predio de la AFA en un ómnibus descapotable con los colores de la albiceleste. En el camino, varias personas se acercaron a saludar al equipo con banderas, carteles y cánticos.

Tras la derrota el epicentro de las concentraciones volvió a ser el Obelisco, con música, DJ improvisados y festejos que se extendieron hasta la medianoche, cuando la policía intervino para controlar algunos disturbios aislados registrados en las inmediaciones del monumento.

Sin su estrella

Aunque no todos los jugadores de la selección regresaron a Argentina con el plantel. Entre los ausentes se encontraba la estrella del equipo, Leo Messi. El avión en el que viaja el capitán argentino despegó de Fort Lauderdale pasadas las 22:00 (hora argentina) y se espera que llegue Rosario alrededor de las 06:15 del martes.

Tampoco estuvieron otros futbolistas como Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, que decidieron bajarse del vuelo a último momento. Ambos se tomarán un descanso tras el torneo para luego reincorporarse a sus equipos Chelsea e Inter Miami, respectivamente.

Según la información difundida por la AFA, varios jugadores dejaron Estados Unidos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. En total, seis futbolistas no formaron parte del regreso junto al resto de la delegación. Aun así, sí se esperaba la presencia del entrenador Lionel Scaloni y del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Además, un segundo avión llevó antes a las familias de los jugadores, que esperaron su llegada en el predio de Ezeiza.

Entre los futbolistas que sí encabezaron el recorrido en la capital estuvieron figuras como Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

Día nacional

Por otro lado, tras la derrota, el presidente argentino Javier Milei anunció que declararía feriado el día con el fin de que se organizara una celebración por el subcampeonato. Sin embargo, la AFA no prevé por ahora festejos oficiales y tampoco se espera que la selección acepte una visita a la Casa Rosada.

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