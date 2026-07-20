Sigue la celebración de España tras ganar el Mundial 2026, en directo: los Reyes reciben a la selección antes de la fiesta en Cibeles

La selección española ya está de vuelta en casa. El equipo que conquistó el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en la final disputada en Estados Unidos ha aterrizado este lunes, sobre las 14:30 horas, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto al trofeo que acredita a España como campeona del mundo.

La expedición ha viajado desde el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, a bordo de un Airbus A350 de Iberia. El vuelo despegó con retraso debido a la prórroga de la final y a las celebraciones posteriores al encuentro. Con la Copa del Mundo ya en territorio español, los jugadores y el cuerpo técnico se han desplazado hasta el hotel donde permanecerán antes de iniciar la agenda institucional prevista para esta tarde.

En la Terminal 4, decenas de aficionados han esperado la llegada de los campeones desde primera hora del día. Al recibimiento también se han sumado más de 200 periodistas de medios nacionales e internacionales acreditados para seguir una jornada marcada por los homenajes a la selección.

Recepción con la Casa Real y paso por Moncloa

El primer acto oficial tendrá lugar a las 17:30 horas, cuando la selección será recibida por los Reyes de España. Tras ese encuentro, la expedición pondrá rumbo al Palacio de la Moncloa para mantener una recepción con el presidente del Gobierno antes de comenzar el recorrido previsto por las calles de Madrid.

A partir de las 19:00 horas, los jugadores volverán a encontrarse con la afición en un autobús descapotable que recorrerá distintos puntos de la capital hasta llegar a la plaza de Cibeles, donde se celebrará el acto central de la jornada.

El itinerario partirá desde la zona de Moncloa y continuará por Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, en sentido contrario al habitual. Posteriormente seguirá por Jorge Juan, Goya y Serrano, atravesará la Puerta de Alcalá y finalizará en Cibeles a través de Alfonso XII y Montalbán.

La fiesta continuará en Cibeles

Mientras la selección completa los actos institucionales, la plaza de Cibeles acogerá desde las 18:00 horas una programación de música y animación para los miles de seguidores que se darán cita en el centro de Madrid.

La Real Federación Española de Fútbol ha explicado cómo se desarrollará la celebración: "La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración", informó la RFEF: "Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas".

Con esta jornada de homenajes, España pone el broche a la conquista de su segunda Copa del Mundo, un título que llega dieciséis años después del conseguido en Sudáfrica en 2010 y que reunirá a miles de personas en las calles de Madrid para recibir a los nuevos campeones del mundo.

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