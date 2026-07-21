El gesto de Álex Baena con Pedro Sánchez que no pasó desapercibido durante la recepción a España

La selección española vivió este lunes una intensa jornada de celebraciones tras conquistar el segundo Mundial de su historia. Después de derrotar a Argentina en la final disputada en Nueva York, los jugadores fueron recibidos primero por la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela y, posteriormente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Fue precisamente durante esta segunda recepción cuando uno de los saludos llamó especialmente la atención en las redes sociales. El protagonista fue Álex Baena. El centrocampista del Atlético de Madrid estrechó la mano de Pedro Sánchez durante la presentación del combinado, pero lo hizo con un gesto muy breve y sin mantener la mirada hacia el presidente.

Unas imágenes que rápidamente comenzaron a circular entre los aficionados y que algunos compararon con las protagonizadas por Dani Carvajal durante la recepción a la selección tras conquistar la Eurocopa de 2024.

Borja Iglesias, sonriente

Muy diferente fue el saludo protagonizado por Borja Iglesias. El delantero sonrió al presidente del Gobierno durante el encuentro y, tras darle la mano, también le tocó el brazo en un gesto de cercanía antes de continuar con el recorrido protocolario junto al resto de sus compañeros.

Las imágenes de ambos saludos han sido ampliamente compartidas en redes sociales durante la celebración del título.

El mensaje de Pedro Sánchez

Durante la recepción en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez felicitó a los campeones del mundo por el éxito conseguido en Estados Unidos y agradeció el trabajo realizado por la selección de Luis de la Fuente.

El presidente destacó el juego y el esfuerzo del equipo durante todo el torneo y lanzó un mensaje de ambición de cara al futuro: "Por qué no, en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del Mundial", afirmó Sánchez ante los jugadores y el cuerpo técnico.

La visita a la Moncloa formó parte de una jornada de homenajes que culminó horas más tarde con el multitudinario recorrido en autobús descapotable por las calles de Madrid y la gran celebración en la plaza de Cibeles junto a miles de aficionados.

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