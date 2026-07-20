Vídeo: el hermano de Lamine Yamal, protagonista en la celebración del Mundial

La celebración de la selección española tras conquistar el Mundial dejó imágenes para el recuerdo, pero una de las más espontáneas tuvo como protagonista inesperado al hermano pequeño de Lamine Yamal.

Keyne acompañó al futbolista durante los actos de celebración y compartió con él la alegría por el triunfo de España, dejando una escena familiar y cercana en medio de la euforia de los campeones del mundo.

Las imágenes muestran al pequeño disfrutando junto a su hermano de una jornada histórica para el fútbol español. Entre abrazos, sonrisas y gestos de complicidad, Keyne se convirtió en uno de los rostros más comentados de la celebración.

Tras el acto en Moncloa, la celebración continúa esta tarde por las calles de Madrid. Los jugadores se han subido a autobuses sin techo para recorrer la capital y compartir el título con miles de aficionados.

Desde lo alto de los vehículos, ya con camisetas conmemorativas y en un ambiente mucho más festivo, los campeones han puesto rumbo a la plaza de Cibeles, donde está previsto el acto final de la jornada.

Allí, la selección celebra el Mundial con la afición después de una mañana marcada por las recepciones institucionales en Zarzuela y Moncloa.

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