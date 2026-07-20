Cuatro Eurocopas y dos copas del Mundo: los títulos que forjaron a nuestra selección campeona

La conquista del Mundial de 2026 ha consolidado a la selección española como la primera en proclamarse bicampeona del mundo en el siglo XXI y ha reafirmado una trayectoria de éxitos iniciada hace casi dos décadas. El triunfo en la final, resuelto con un gol de Ferrán Torres, sitúa al combinado nacional de nuevo en la cima del fútbol internacional bajo la dirección de Luis de la Fuente.

El origen de esta etapa dorada se remonta a la Eurocopa de 2008, disputada en Austria y Suiza. Aquel torneo marcó un antes y un después para el fútbol español gracias al gol de Fernando Torres en la final y al liderazgo de Luis Aragonés desde el banquillo. Dos años después, Vicente del Bosque condujo a España a conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010, con el inolvidable gol de Iniesta en la final ante Países Bajos.

Momento álgido

La hegemonía española alcanzó su apogeo en la Eurocopa de 2012, celebrada en Kiev, donde la selección completó un hito sin precedentes: enlazar Eurocopa, Mundial y Eurocopa de forma consecutiva. Una sucesión de victorias que convirtió a España en la gran referencia del fútbol internacional durante aquellos años.

Tras un periodo sin grandes títulos, el fútbol español volvió a celebrar éxitos con la conquista del Mundial femenino en 2023 y, posteriormente, con la Eurocopa masculina de 2024, bajo la dirección ya de Luis de la Fuente. Dos triunfos que confirmaron el regreso de España a la élite antes de culminar el ciclo con el Mundial de 2026.

Con dos Copas del Mundo y cuatro Eurocopas en su palmarés, la selección española abre ahora un nuevo capítulo con la vista puesta en la Eurocopa de 2028, donde intentará prolongar una de las etapas más exitosas de su historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.