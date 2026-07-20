Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial

Cuatro Eurocopas y dos copas del Mundo: los títulos que forjaron a nuestra selección campeona

La Roja amplía un legado que comenzó a forjarse hace casi dos décadas y consolida una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol.

Luis de la Fuente con la Copa del Mundo

Luis de la Fuente con la Copa del Mundo Reuters

Publicidad

Jaime Álvarez
Publicado:

La conquista del Mundial de 2026 ha consolidado a la selección española como la primera en proclamarse bicampeona del mundo en el siglo XXI y ha reafirmado una trayectoria de éxitos iniciada hace casi dos décadas. El triunfo en la final, resuelto con un gol de Ferrán Torres, sitúa al combinado nacional de nuevo en la cima del fútbol internacional bajo la dirección de Luis de la Fuente.

El origen de esta etapa dorada se remonta a la Eurocopa de 2008, disputada en Austria y Suiza. Aquel torneo marcó un antes y un después para el fútbol español gracias al gol de Fernando Torres en la final y al liderazgo de Luis Aragonés desde el banquillo. Dos años después, Vicente del Bosque condujo a España a conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010, con el inolvidable gol de Iniesta en la final ante Países Bajos.

Momento álgido

La hegemonía española alcanzó su apogeo en la Eurocopa de 2012, celebrada en Kiev, donde la selección completó un hito sin precedentes: enlazar Eurocopa, Mundial y Eurocopa de forma consecutiva. Una sucesión de victorias que convirtió a España en la gran referencia del fútbol internacional durante aquellos años.

Tras un periodo sin grandes títulos, el fútbol español volvió a celebrar éxitos con la conquista del Mundial femenino en 2023 y, posteriormente, con la Eurocopa masculina de 2024, bajo la dirección ya de Luis de la Fuente. Dos triunfos que confirmaron el regreso de España a la élite antes de culminar el ciclo con el Mundial de 2026.

Con dos Copas del Mundo y cuatro Eurocopas en su palmarés, la selección española abre ahora un nuevo capítulo con la vista puesta en la Eurocopa de 2028, donde intentará prolongar una de las etapas más exitosas de su historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

'La Roja' celebra el título con la afición en una Cibeles abarrotada

Imagen de la plaza de Cibeles

Publicidad

Deportes

Imagen de los jugadores de la Selección Española en la plaza de Cibeles

La celebración de la Campeona del Mundo: del el DJ Borja Iglesias al batería Cucurella, pasando por cantante Luis de la Fuente

Lamine Yamal con su hermano en la final del Mundial

Vídeo: el hermano de Lamine Yamal, protagonista en la celebración del Mundial

Luis de la Fuente con la Copa del Mundo

Cuatro Eurocopas y dos copas del Mundo: los títulos que forjaron a nuestra selección campeona

Vicente Vallés camiseta
MUNDIAL 2026

Vicente Vallés se pone la camiseta de España para celebrar el triunfo de la selección: "Hay días excepcionales"

Kevin Keegan
Balón de Oro

Muere Kevin Keegan, ganador de dos balones de oro, a los 75 años

Ferran Torres
Mundial 2026

Un libro infantil predijo que España ganaría a Argentina la final con gol de Ferrán

Lo ha compartido una joven española en sus redes sociales, se trata de un libro con ilustraciones para niños de una librería de Estados Unidos.

Gol de Ferrán Torres
Selección española

La pregunta que batió récords en España durante la final del Mundial: "¿Cuánto dura la prórroga?"

El gol de Ferran Torres y el segundo Mundial de la selección dispararon las consultas en Google. La duración de la prórroga alcanzó su máximo histórico de búsquedas en España.

Gavi en el suelo tras un enfrentamiento con los jugadores argentinos

La FIFA investigará los incidentes de Argentina tras la final del Mundial contra España

Marc Cucurella con la copa del mundo

VIDEO | El ritual que Capdevila le pasó a Cucurella para que le diera suerte en la final

Imagen de la plaza de Cibeles

'La Roja' celebra el título con la afición en una Cibeles abarrotada

Publicidad