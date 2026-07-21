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Guerra EE.UU.-Irán

Nueva oleada de ataques sobre Irán y nueva amenaza de Trump: "Cuando Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello"

Se cumplen diez días consecutivos de ataques estadounidenses sobre Irán desde que se dio por terminado el alto el fuego. Trump les ha enviado un nuevo mensaje.

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Nueva oleada de ataques sobre Irán y nueva amenaza de Trump: "Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más" | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Nueva noche de ataques estadounidenses contra Irán, y ya van diez días consecutivos desde que se rompió la tregua. Los objetivos siguen siendo los mismos: centros de mando militar, capacidades marítimas, posiciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea para degradar la capacidad de Irán de continuar atacando a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz", indicó CENTCOM.

Washington sigue defendiendo que con esta oleada de ataques, con la que se ha puesto fin a la tregua pactada en junio, busca limitar las capacidades ofensivas iraníes contra la navegación comercial en estrecho de Ormuz. Además, Trump ha vuelto a amenazar a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak. "Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más".

Un ataque iraní contra una base estadounidense en Jordania se ha cobrado la vida de dos soldados americanos. Son las primeras bajas estadounidenses desde la ruptura del alto el fuego. Este martes se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta en Suiza, el pasado 21 de junio, para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han sucedido bombardeos y ataques de uno y otro lado.

Recomendaciones de viaje

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta mundial de viaje en la que avisa del riesgo de una "escalada imprevista" del conflicto en Oriente Medio y recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad en la región.

No prohíbe viajar, pero insta a los ciudadanos estadounidenses a evaluar cuidadosamente sus desplazamientos hacia o a través de Oriente Medio y a consultar las recomendaciones oficiales antes de emprender cualquier viaje.

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