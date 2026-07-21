Sumar acusa a Ferrán Torres de especular con la vivienda en Valencia: "Acapara ya veinte viviendas"

El portavoz de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha acusado este martes al delantero de la selección española Ferran Torres de "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante su actividad empresarial en el sector inmobiliario.

Las declaraciones se han producido durante una rueda de prensa en la que Ibáñez ha felicitado a la selección española por su reciente victoria en el Mundial de fútbol. El diputado aprovechó la comparecencia para comparar la situación del país entre el Mundial conquistado en 2010 y el de 2026, poniendo el foco en la evolución del mercado de la vivienda.

Ibáñez destacó que, aunque el salario mínimo interprofesional ha pasado de 633 a 1.184 euros en ese periodo, el precio de la vivienda ha experimentado un incremento mucho mayor. Como ejemplo, señaló que en 2010 era posible alquilar una vivienda completa en Valencia por una media de 500 euros mensuales, mientras que actualmente esa cantidad apenas alcanza para pagar una habitación en un piso compartido, cuyo precio medio ronda los 550 euros.

Un patrimonio inmobiliario de más de 6,5 millones

Con 26 años, el internacional español ha desarrollado un importante patrimonio a través de la sociedad Eleven Future Invest S.L., dedicada a la compra, rehabilitación, alquiler y venta de inmuebles. Según las informaciones publicadas sobre la compañía, la empresa gestiona activos valorados en más de 6,5 millones de euros y cuenta con una cartera cercana a una veintena de propiedades repartidas entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Su modelo de negocio consiste en adquirir inmuebles con potencial de revalorización, reformarlos de manera integral y destinarlos posteriormente al alquiler o a la venta, una estrategia habitual en el sector inmobiliario basada en la gestión activa de activos y la diversificación de inversiones.

Sumar reclama limitar la inversión inmobiliaria

Las declaraciones de Ibáñez se enmarcan en el debate sobre la vivienda y el papel de los grandes propietarios e inversores en el mercado inmobiliario. El diputado defendió la necesidad de impulsar "medidas valientes" para impedir que las empresas dedicadas a la inversión inmobiliaria continúen ampliando su parque de viviendas con fines especulativos.

Por el momento, Ferran Torres no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones formuladas por el portavoz de Vivienda de Sumar ni sobre la polémica generada en torno a su actividad empresarial.

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