El incendio de Guadalajara arrasa 26.000 hectáreas y obliga a desalojar 28 poblaciones

Los dos incendios más graves de este fin de semana siguen marcando la actualidad en Castilla-La Mancha y Aragón. Mientras el fuego de Guadalajara continúa muy activo y ha obligado a evacuar más localidades, el incendio de Orés, en Zaragoza, ya ha podido ser estabilizado.

En la Sierra Norte de Guadalajara, el incendio declarado el pasado jueves ha arrasado unas 26.000 hectáreas y ha provocado el desalojo de 28 poblaciones, lo que afecta a unas 1.200 personas. A través de un mensaje de ES Alert, mientras España disputaba la final del Mundial de fútbol. Así, se ha ordenado la evacuación de Hiendelaencina, Congrostrina y San Andrés de Congosto.

También están confinados los municipios de Albendiego, Ujados, Cañamares, La Miñosa y Tordeloso. Además, permanecen cortadas al tráfico la CM-1004 y GU-189 y hay cortes parciales en la GU-143, GU-144, CM-1006, GU-147, GU-140, GU-151, GU-157, GU-147, GU-137

Sin estabilizar

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha explicado que se trata del incendio de mayor superficie registrado hasta ahora en la comunidad castellanomanchega. Además, el perímetro del fuego ya alcanza los 120 kilómetros, después de avanzar unos 10 kilómetros durante la noche del domingo.

Las previsiones meteorológicas no son buenas y apuntan a que la situación puede complicarse de nuevo esta tarde.

Por su parte, en Guadalajara, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido de que la evolución del incendio "va a prolongarse en el tiempo". Aunque durante la noche se consiguió frenar parte del avance, el fuego todavía no ha sido estabilizado y ya ha superado las 13.000 hectáreas quemadas. En la zona siguen trabajando más de 200 efectivos, mientras 21 localidades permanecen evacuadas y más de 700 personas han tenido que abandonar sus casas.

La situación es algo mejor en Zaragoza, donde el incendio de Orés ya ha sido estabilizado. Aun así, el operativo seguirá desplegado en las próximas horas hasta poder darlo por controlado del todo. Este incendio ha quemado cerca de 15 hectáreas y ha dejado un perímetro de casi 80 kilómetros.

Las condiciones meteorológicas de las últimas horas han ayudado a frenar la propagación, aunque el fuego obligó a desalojar varias localidades de Aragón y una de Navarra, mientras otras siguen en preaviso por si fuera necesario evacuar.

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