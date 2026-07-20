Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

El incendio de Guadalajara arrasa 26.000 hectáreas y obliga a desalojar 28 poblaciones

Las labores de extinción continúan sin descanso en Zaragoza y Guadalajara para frenar dos de los fuegos con mayor impacto.

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España)

Situación de los incendios en España | Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Los dos incendios más graves de este fin de semana siguen marcando la actualidad en Castilla-La Mancha y Aragón. Mientras el fuego de Guadalajara continúa muy activo y ha obligado a evacuar más localidades, el incendio de Orés, en Zaragoza, ya ha podido ser estabilizado.

En la Sierra Norte de Guadalajara, el incendio declarado el pasado jueves ha arrasado unas 26.000 hectáreas y ha provocado el desalojo de 28 poblaciones, lo que afecta a unas 1.200 personas. A través de un mensaje de ES Alert, mientras España disputaba la final del Mundial de fútbol. Así, se ha ordenado la evacuación de Hiendelaencina, Congrostrina y San Andrés de Congosto.

También están confinados los municipios de Albendiego, Ujados, Cañamares, La Miñosa y Tordeloso. Además, permanecen cortadas al tráfico la CM-1004 y GU-189 y hay cortes parciales en la GU-143, GU-144, CM-1006, GU-147, GU-140, GU-151, GU-157, GU-147, GU-137

Sin estabilizar

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha explicado que se trata del incendio de mayor superficie registrado hasta ahora en la comunidad castellanomanchega. Además, el perímetro del fuego ya alcanza los 120 kilómetros, después de avanzar unos 10 kilómetros durante la noche del domingo.

Las previsiones meteorológicas no son buenas y apuntan a que la situación puede complicarse de nuevo esta tarde.

Por su parte, en Guadalajara, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido de que la evolución del incendio "va a prolongarse en el tiempo". Aunque durante la noche se consiguió frenar parte del avance, el fuego todavía no ha sido estabilizado y ya ha superado las 13.000 hectáreas quemadas. En la zona siguen trabajando más de 200 efectivos, mientras 21 localidades permanecen evacuadas y más de 700 personas han tenido que abandonar sus casas.

La situación es algo mejor en Zaragoza, donde el incendio de Orés ya ha sido estabilizado. Aun así, el operativo seguirá desplegado en las próximas horas hasta poder darlo por controlado del todo. Este incendio ha quemado cerca de 15 hectáreas y ha dejado un perímetro de casi 80 kilómetros.

Las condiciones meteorológicas de las últimas horas han ayudado a frenar la propagación, aunque el fuego obligó a desalojar varias localidades de Aragón y una de Navarra, mientras otras siguen en preaviso por si fuera necesario evacuar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Los bares se convierten en lugares de culto para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

El 70% De Los Españoles Ya Lo Vio Venir: España Jugará La Final Del Mundial Contra Argentina Europa Press 17/07/2026

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 20 de julio de 2026

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España)

El incendio de Guadalajara arrasa 26.000 hectáreas y obliga a desalojar 28 poblaciones

El hombre llega a la Luna

Efemérides de hoy 20 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 20 de julio?

Jabalíes
Barcelona

Los jabalíes toman las calles de Cabrera de Mar y los vecinos ya no saben qué hacer : "Han perdido el miedo a las personas"

Puente en Toro
AHOGAMIENTO

Tragedia en Zamora: muere una menor ahogada en el río Duero

Imagen de la comisaría del municipio almeriense de El Ejido
Suceso

Detienen en Murcia al presunto autor de un disparo con arma de fuego a una abogada de El Ejido (Almería)

Al sospechoso se le imputa una tentativa de homicidio agravado y amenazas graves, y ha sido detenido en un tren destino a Alicante.

El 70% De Los Españoles Ya Lo Vio Venir: España Jugará La Final Del Mundial Contra Argentina Europa Press 17/07/2026
mundial 2026

Los bares se convierten en lugares de culto para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

Esta noche puede pasar a la historia del fútbol español. La selección tiene la oportunidad de conquistar el segundo Mundial de su historia, dieciséis años después del primero.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Coche de la Policía Local de Algeciras

Detenido un prófugo tras ser sorprendido desnudo en bici insultando a viandantes

Incendio en Orés

Estabilizado el incendio de Orés, con más de 14.000 hectáreas calcinadas

Publicidad