Vinícius revoluciona las redes por una presunta operación estética: "No le reconozco"

Las últimas imágenes del futbolista del Real Madrid han desatado un aluvión de comentarios en las redes sociales tras una información publicada por un portal brasileño.

Vinícius Jr. ha aprovechado sus vacaciones tras la disputa del Mundial 2026 para pasar por una clínica estética. Según ha publicado el portal brasileño Leo Dias, el extremo del Real Madrid se habría sometido a una mentoplastia, un retoque estético destinado a redefinir el contorno del mentón y la barbilla.

La información ha cobrado fuerza después de que comenzaran a circular nuevas imágenes del internacional brasileño, en las que numerosos usuarios han apreciado un cambio en su rostro.

[[h2:El tratamiento se habría realizado en Goiânia]]

Siempre según la citada información, Vinícius acudió a la clínica del doctor Alessandro Alarcão acompañado por su pareja, la influencer Virginia Fonseca.

El especialista se habría desplazado hasta la ciudad brasileña de Goiânia para atender a ambos con la máxima discreción. Incluso, según el medio brasileño, la clínica permaneció cerrada al resto de clientes durante esa jornada para preservar su privacidad.

"Gracias por la confianza"

El propio Alessandro Alarcão publicó posteriormente una fotografía junto al jugador en sus redes sociales, donde agradeció públicamente su visita.

"Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa".

El especialista también añadió un mensaje de agradecimiento al futbolista: "Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes".

En esa publicación, sin embargo, el doctor no especifica el tratamiento al que se habría sometido el jugador.

Las redes reaccionan al cambio

Las imágenes más recientes de Vinícius no han tardado en hacerse virales y han generado un intenso debate entre los aficionados. Muchos usuarios aseguran notar diferencias en el rostro del futbolista, mientras que otros consideran que el cambio apenas es perceptible.

"Les juro que no reconozco a Vinícius", escribió un aficionado madridista en redes sociales, uno de los muchos comentarios que se han multiplicado desde que trascendió la información.

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