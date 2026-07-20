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La segunda estrella para España une a toda la clase política: "La mejor generación junto a la de 2010"

De izquierda a derecha, toda la clase política se une tras el triunfo de España en el Mundial. Todos, excepto los independentistas. Junts se desmarca de las felicitaciones "nada que celebrar".

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida

Toda la clase política se une tras el triunfo de España en el Mundial | EFE

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Esther Alcázar
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El Mundial ha conseguido lo impensable, que durante unos días sólo el fútbol acapare los titulares. Ha sido Alma Ezcurra, vicesecretaria del Partido Popular, la que ha puesto palabras a este fenómeno "durante unos días hemos podido levantar la vista del lodazal y hemos hablado un poquito menos de causas, de imputados, de decadencia, de corrupción".

Hoy todas las comparecencias empezaban igual: felicitando a nuestra selección. Desde Isabel Díaz Ayuso, que felicitaba "a los jugadores, la mejor generación que ha tenido el fútbol español junto a la de 2010, y también a su seleccionador, a Luis de la Fuente, que nos recuerda que cuando el equipo camina unido es imbatible"; pasando por Ernest Urtasun, Ministro de Cultura, "donde rige el buen hacer" y terminando con Santiago Abascal "orgullo de generaciones".

Todo el abanico político ha conseguido unirse en este histórico día. Vimos a Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, celebrar el gol de Ferrán en el palco con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía; a Alberto Núñez Feijóo saltar de alegría "no se puede jugar con más humildad" en Madrid acompañado de José Luis Martínez Almeida y a Milagros Tolón, Ministra de Educación, apuntándose el tanto "lo dije y se ha cumplido".

Los independentistas se desmarcan

Todo el abanico político, menos una parte. Celebración unánime de la que se desmarcan los independentistas. Tanto Junts como ERC se han pronunciado de manera totalmente contraria. Con declaraciones como "nada que celebrar" o "ilusión es tener la selección catalana". Obviando así el fervor por la roja que rige en toda España con celebraciones en todos los rincones.

Pero como lo que predomina es la ilusión, algunos como el Ministro Óscar Puente se atreven a pronosticar una nueva victoria "Y en 2030 la tercera".

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