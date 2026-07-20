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Pedro Sánchez recibe a la selección en Moncloa y agradece "el juego, el esfuerzo y la victoria" tras ganar el Mundial

Los jugadores de la selección española han sido recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, tras proclamarse campeones del mundo.

Pedro Sánchez con los jugadores de la selección

Pedro Sánchez recibe a la selección española de fútbol en la Moncloa | EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes en el Palacio de la Moncloa a la selección española de fútbol tras proclamarse campeona del mundo, en la segunda parada de una jornada de celebraciones que ha comenzado con la recepción de la familia real en Zarzuela y continuará después por las calles de Madrid.

El combinado nacional, con el capitán Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente al frente, ha llegado al complejo presidencial pocas horas después de aterrizar en España con el trofeo que le acredita como campeón del mundo tras su victoria ante Argentina.

En los jardines de Moncloa se ha instalado un escenario con el lema "Vamos, España", donde esperaban cientos de personas, entre trabajadores del complejo presidencial, familiares, invitados y varias decenas de aficionados autorizados para asistir al acto y ver de cerca a los jugadores.

Durante el acto, Sánchez ha felicitado a los jugadores y al cuerpo técnico por el triunfo logrado en el Mundial y ha querido trasladarles "unas inmensas gracias" por "el juego, el esfuerzo y la victoria".

Además, el presidente ha mirado ya hacia el futuro y ha planteado la posibilidad de que España vuelva a aspirar al título en 2030. "¿Por qué no en 2030 soñar que no hay dos sin tres?", ha señalado.

Rodri también ha tomado la palabra como capitán de la selección y ha destacado la importancia del triunfo logrado por el equipo. "Ganar con tu país es lo más bonito que hay", ha afirmado ante los asistentes.

El futbolista también ha querido recordar a la generación que marcó el camino de la actual selección española. "Esta generación ha crecido viendo a los Casillas, Iniesta... viendo levantar la Copa", ha señalado Rodri, en referencia a los jugadores que hicieron historia con España en etapas anteriores.

"La verdad es que estamos muy felices y es todo más sencillo cuando existe una relación de futbolistas maravillosos y ejemplares", ha destacado De la Fuente, que ha elogiado a esta selección, que, ha dicho, es "sin duda" el mejor equipo del mundo.

La visita a Moncloa forma parte de los actos institucionales previstos para homenajear a la selección tras su título mundial. Después de la recepción del presidente del Gobierno, los campeones continuarán la celebración con los aficionados en las calles de Madrid.

Entre los presentes estaban la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y otras personalidades, como las presentadoras de televisión Inés Hernand y Alba Carrillo.

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