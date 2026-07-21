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Trump aprueba nuevos aranceles del 50% contra Canadá

La decisión llega un día después de la polémica generada por las declaraciones del presidente estadounidense sobre los incendios forestales en Ontario. Concede a Ottawa un plazo de 30 días para evitarlo.

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump Reuters-Jonathan Ernst

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Yolanda Durán
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos procedentes de Canadá. La medida entrará en vigor dentro de 30 días, salvo que el Gobierno canadiense elimine lo que la Administración estadounidense considera barreras comerciales "discriminatorias" contra los bienes fabricados en Estados Unidos.

Según ha explicado la Casa Blanca, la decisión responde a las represalias adoptadas por Canadá tras los aranceles de emergencia impuestos por Washington en abril de 2025. Entre ellas, figura la retirada de bebidas alcohólicas estadounidenses de los supermercados canadienses y restricciones que, según el Ejecutivo estadounidense, afectan a las importaciones de automóviles y productos lácteos.

La medida se apoya en una disposición de la Ley Comercial de 1930 que nunca había sido utilizada con este fin y que permite aplicar gravámenes de hasta el 50% a países que discriminen los productos estadounidenses. La Administración asegura que Canadá mantiene prácticas que perjudican a las empresas nacionales y justifica así el endurecimiento de su política comercial.

Medida como herramienta de presión

El anuncio llega apenas un día después de que Trump amenazara con imponer aranceles como represalia por los incendios forestales registrados en la provincia de Ontario, cuya humareda se extendió hacia territorio estadounidense. Después de asistir el domingo a la final del Mundial junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, el presidente aseguró que ambos habían abordado el asunto.

"Nuestro aire está contaminado. Tengo una buena relación con él, pero tenemos que detener los incendios allá arriba. Si podemos ayudarlos, los ayudaremos. Pero tal vez deberían pagarnos una indemnización o algo así, o deberíamos imponer aranceles", dijo el presidente. Sin embargo, un alto funcionario de la Administración ha aclarado que la nueva decisión no guarda relación con la irritación expresada por Trump respecto a los incendios, sino exclusivamente con el conflicto comercial entre ambos países.

El plazo de 30 días antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles deja abierta la posibilidad de una negociación. Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones durante la presidencia de Trump, el anuncio puede interpretarse también como una herramienta de presión para forzar concesiones de Canadá antes de que las medidas lleguen a aplicarse de forma efectiva.

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