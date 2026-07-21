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Julio Martínez declara ante el juez de la Audiencia Nacional, horas después de implicar a Zapatero en el rescate de Plus Ultra

El escrito presentado por Julio Martínez, señalando directamente a Zapatero, hace pensar que podría estar dispuesto a 'tirar de la manta' como ya hizo Víctor de Aldama.

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Julio Martínez declara ante el juez de la Audiencia Nacional, horas después de implicar a Zapatero en el rescate de Plus Ultra | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Es el turno de Julito. El socio de José Luis Rodríguez Zapatero está hoy citado en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Plus Ultra. El empresario socio del expresidente aseguró en la víspera a la citación judicial que Zapatero "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

Julio Martínez es el dueño de Análisis Relevante, la empresa que está bajo sospecha por los pagos que realizó al expresidente. La defensa de Martínez Martínez indicó en su escrito que uno de sus primeros clientes fue Plus Ultra. Señala que su primer contacto fue en 2020 e indica "Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía".

"Y, en efecto, el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores Martínez Sola y Roselli, que "le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación".

En el escrito presentado, la defensa de Martínez asegura que Martínez "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", y expone que su "misión consistía en intermediar entre cliente y consultor".

El contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante se habría firmado el 30 de julio y según el socio de Zapatero se acordó unos honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA.

Y "adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación" el 19 de enero de 2021 se firmó un contrato entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, una de las empresas señaladas por el juez, "mediante el que la primera se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida".

Según su versión, su trabajo "consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada" y añade que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado Zapatero", que el 26 de febrero le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".

El juez de la Audiencia Nacional situó en su auto a Martínez como interlocutor habitual de los clientes de la presunta red, como supuesto receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

La empresa de Martínez, Análisis Relevante, pagó 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a la sociedad What The Fav, de las hijas del expresidente.

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