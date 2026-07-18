Shakira publica en sus redes sociales una nueva versión en español de 'Dai Dai'

A dos días de la final del Mundial de Fútbol, de este domingo, que se disputará entre España y Argentina, Shakira ha compartido en sus 'stories' de Instagram una nueva versión de la canción oficial titulada 'Dai Dai', que se ha traducido del inglés al español.

La cantante colombiana publicó en su cuenta de Instagram el tema acompañado del mensaje: "En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel".

La canción ya fue interpretada en la inauguración de este torneo, el 11 de junio, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y la artista colombiana también tiene previsto actuar en la clausura en el Estadio MetLife, en Nueva Jersey, donde volverá a cantar 'Dai Dai' antes de la final.

Hay que echar la vista atrás para recordar que, Shakira fue la encargada de hacer el himno oficial con esta en cuatro ocasiones, como en Sudáfrica de 2010 con el 'Waka Waka', cuatro años después en Brasil de 2014 con 'La La La', y en Alemania de 2006 tuvo bastante repercusión 'Hips Don't Lie?'.

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