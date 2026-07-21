El Mundial genera un impacto de 20.000 millones de dólares en EEUU

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha revelado este lunes que el Mundial de Fútbol 2026 ha generado hasta la fecha para Nueva York unos 228 millones de dólares en ingresos fiscales a nivel local y estatal.

Según un comunicado de Hochul, los ingresos son resultado de una estrategia que tiene como misión garantizar que los beneficios del torneo llegaran a todas las regiones de Nueva York, que ha incluido grandes eventos, subvenciones regionales, accesibilidad, promoción turística y programas comunitarios. "Cuando trajimos la Copa Mundial de la FIFA a Nueva York, quisimos asegurarnos de que todos los neoyorquinos, todas las comunidades y todos los sectores se beneficiaran; estas últimas seis semanas han demostrado que ese esfuerzo fue un éxito", señala.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que ha recibido el nombre de Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo, se jugaron ocho partidos de la Copa, que presenciaron más de 560.000 espectadores.

Sólo los primeros cinco partidos, en la fase de grupos, significaron un gasto directo de los visitantes de 1.200 millones de dólares, con un impacto económico total de 2.100 millones de dólares, destacó Hochul.

Esta cifra no incluye los últimos tres partidos de eliminación, pero se prevé que el estado supere las proyecciones de ingresos por la organización de la Copa del Mundo.

Según el comunicado, entre el 8 de junio y el 4 de julio, los hoteles de la ciudad de Nueva York generaron aproximadamente 1.070 millones de dólares en ingresos por habitaciones, un alza de 20,6 % con respecto al mismo periodo del año pasado. No obstane, los visitantes también se hospedaron en otros hoteles fuera de la ciudad.

Además, subraya que se vendieron casi 120.000 billetes para autobuses lanzadera destinados a presenciar los juegos en el MetLife, con un coste de 20 dólares ida y vuelta.

"Esto no termina aquí: nos estamos asegurando de que la Copa Mundial tenga un impacto duradero en nuestro estado invirtiendo en campos de fútbol y programas de fútbol juvenil para apoyar a los jóvenes atletas durante los próximos años", con una asignación en el actual presupuesto de cinco millones de dólares, añade.

El Mundial deja un impacto de 20.000 millones de dólares en EE.UU.

Si ponemos el foco en el conjunto de todo Estados Unidos, el Mundial de Fútbol 2026 ha dejado un impacto de cerca de 20.000 millones de dólares, según estima Bank of America, mientras la FIFA podría obtener 9.000 millones en ingresos, según un documento de Bloomberg Intelligence.

El impacto económico de la Copa del Mundo, ha ocurrido gracias a ingresos por turismo, el impulso al consumo y el gasto en bares y restaurantes, expuso el director general de Bank of America, Brian Moynihan, en una entrevista con CBS News.

"La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de 40.000 millones de dólares, de los que 20.000 millones son en Estados Unidos, e, incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades", declara Moynihan.

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