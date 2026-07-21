Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

En Argentina crecen las teorías sobre la derrota ante España: "Nos robaron la final, no la perdimos"

FIFA investiga las peleas ocurridas tras el España-Argentina, mientras la derrota sigue generando polémica y reacciones en el país sudamericano.

Paredes y Thiago Almada agreden a Gavi tras la final del Mundial

En Argentina crecen las teorías de la conspiración sobre la derrota ante España | EFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La final del Mundial entre España y Argentina sigue dejando capítulos dos días después del pitido final. La FIFA ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los incidentes ocurridos tras la conquista de la segunda estrella por parte de la selección española, mientras en Argentina continúan las reacciones por una derrota que algunos aficionados y comentaristas todavía no han logrado asimilar.

El organismo estudiará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si abre expedientes disciplinarios y si impone sanciones por los altercados registrados una vez terminado el partido.

Paredes, Molina y Roberto Ayala, bajo investigación

Entre los hechos que analizará la FIFA figura la expulsión de Leandro Paredes, que vio la tarjeta roja por conducta violenta después de verse implicado en una pelea con varios jugadores españoles durante las celebraciones sobre el césped del MetLife Stadium.

También serán revisadas las acciones de Nahuel Molina, por su presunta implicación en el puñetazo que recibió Rodri durante los incidentes posteriores al encuentro.

Asimismo, el organismo estudiará la presunta actuación del asistente técnico argentino Roberto Ayala, quien dio un puñetazo a Dani Olmo en medio de los altercados.

Dieron la espalda a los españoles

Además de lo ocurrido sobre el terreno de juego, la FIFA también analizará el comportamiento de parte de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo, después de que varios futbolistas permanecieran de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo. Por el momento, el organismo no ha adelantado posibles sanciones y esperará a completar el proceso disciplinario antes de adoptar una decisión.

No es la primera vez que integrantes de la selección argentina se ven envueltos en procedimientos disciplinarios. La FIFA ya sancionó al portero Emiliano 'Dibu' Martínez por sus gestos obscenos durante unas celebraciones y por golpear una cámara de televisión. Además, Enzo Fernández tuvo que pedir disculpas hace dos años tras la difusión de un cántico racista.

"FIFA necesitaba un campeón europeo"

Mientras la FIFA prepara su investigación, la final continúa siendo objeto de debate en Argentina. En redes sociales y distintos espacios de opinión han aparecido mensajes de aficionados que cuestionan el desenlace del encuentro. "Nos robaron la final, no la perdimos", afirma un seguidor en uno de los vídeos que se han viralizado tras el partido.

Algunos creadores de contenido y comentaristas deportivos también han expresado públicamente sus dudas sobre el desarrollo del torneo. "Permítanme dudar del Mundial este", sostiene un conocido streamer, mientras un periodista llega a afirmar que "se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo".

Una frase de Messi alimenta especulaciones

Lo cierto es que muchos en redes sociales no consiguen pasar página tras la lección futbolística del domingo y siguen sacando punta a todo. Las teorías surgidas tras la derrota también han puesto el foco en una declaración de Leo Messi antes de disputar la final.

En la arenga previa al encuentro, el capitán argentino pidió a sus compañeros: "Olvidémonos de todo". Un mensaje pronunciado para centrar al equipo antes del partido que algunos usuarios en redes sociales han utilizado para alimentar distintas interpretaciones sobre supuestas presiones alrededor de la final, sin que exista ninguna evidencia que las respalde.

De las críticas... a una fiesta histórica

Las reacciones tampoco se han limitado al resultado del partido. En algunos perfiles de redes sociales argentinos también se ha criticado incluso la forma en la que España celebró el título sobre el césped.

Mientras tanto, en España la respuesta fue completamente distinta. Solo en Madrid, cerca de dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno, salieron a las calles para recibir a los nuevos campeones del mundo y celebrar una segunda estrella que pone fin a dieciséis años de espera.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: el hermano de Lamine Yamal, protagonista en la celebración del Mundial

Lamine Yamal con su hermano en la final del Mundial

Publicidad

Deportes

Paredes y Thiago Almada agreden a Gavi tras la final del Mundial

En Argentina crecen las teorías sobre la derrota ante España: "Nos robaron la final, no la perdimos"

Ferran Torres con la copa del mundo

Sumar acusa a Ferrán Torres de especular con la vivienda en Valencia: "Acapara ya veinte viviendas"

Vinícius en el partido contra Escocia en el Mundial

Vinícius revoluciona las redes por una presunta operación estética: "No le reconozco"

El gesto de Álex Baena con Pedro Sánchez que no pasó desapercibido durante la recepción a España
Moncloa

El gesto de Álex Baena con Pedro Sánchez que no pasó desapercibido durante la recepción a España

España suma dos estrellas.
Campeones del Mundo

Amuletos que se repitieron en los dos Mundiales de España: de Shakira a una moneda

Javier Bardem posa con la Copa del Mundo
Cine

Javier Bardem se rinde a la campeona del mundo: "Representan la diversidad de España"

El actor español se felicita por la victoria ante Argentina porque "millones de niños han aprendido cómo se gana jugando limpio".

Alcaraz, junto a Lamine Yamal tras la final del Mundial
Tenis

La razón por la que Carlos Alcaraz no llevó la camiseta de España en la final del Mundial

El tenista murciano estuvo en Nueva York para apoyar a la selección y celebró el título sobre el césped, pero un detalle en su vestimenta llamó la atención de muchos aficionados.

Aficionados reciben a los jugadores de la selección de Argentina, luego de su participación en el Mundial de la FIFA 2026, en Buenos Aires (Argentina)

Argentina recibe a la selección con una fiesta tras perder la final del Mundial ante España, sin Leo Messi

El quinteto valenciano Spanish Brass interpretando el himno nacional de España en la final del Mundial de fútbol que enfrentó a la selección española contra el combinado de Argentina en New Jersey, Estados Unidos.

El Mundial genera un impacto de 20.000 millones de dólares en EEUU

Las anécdotas de la celebración

El pico de Unai y Yeremi, el golpe de Fabián a Laporte o Cucurella dando el biberón a la Copa... las anécdotas de la celebración

Publicidad