En Argentina crecen las teorías sobre la derrota ante España: "Nos robaron la final, no la perdimos"

La final del Mundial entre España y Argentina sigue dejando capítulos dos días después del pitido final. La FIFA ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los incidentes ocurridos tras la conquista de la segunda estrella por parte de la selección española, mientras en Argentina continúan las reacciones por una derrota que algunos aficionados y comentaristas todavía no han logrado asimilar.

El organismo estudiará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si abre expedientes disciplinarios y si impone sanciones por los altercados registrados una vez terminado el partido.

Paredes, Molina y Roberto Ayala, bajo investigación

Entre los hechos que analizará la FIFA figura la expulsión de Leandro Paredes, que vio la tarjeta roja por conducta violenta después de verse implicado en una pelea con varios jugadores españoles durante las celebraciones sobre el césped del MetLife Stadium.

También serán revisadas las acciones de Nahuel Molina, por su presunta implicación en el puñetazo que recibió Rodri durante los incidentes posteriores al encuentro.

Asimismo, el organismo estudiará la presunta actuación del asistente técnico argentino Roberto Ayala, quien dio un puñetazo a Dani Olmo en medio de los altercados.

Dieron la espalda a los españoles

Además de lo ocurrido sobre el terreno de juego, la FIFA también analizará el comportamiento de parte de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo, después de que varios futbolistas permanecieran de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo. Por el momento, el organismo no ha adelantado posibles sanciones y esperará a completar el proceso disciplinario antes de adoptar una decisión.

No es la primera vez que integrantes de la selección argentina se ven envueltos en procedimientos disciplinarios. La FIFA ya sancionó al portero Emiliano 'Dibu' Martínez por sus gestos obscenos durante unas celebraciones y por golpear una cámara de televisión. Además, Enzo Fernández tuvo que pedir disculpas hace dos años tras la difusión de un cántico racista.

"FIFA necesitaba un campeón europeo"

Mientras la FIFA prepara su investigación, la final continúa siendo objeto de debate en Argentina. En redes sociales y distintos espacios de opinión han aparecido mensajes de aficionados que cuestionan el desenlace del encuentro. "Nos robaron la final, no la perdimos", afirma un seguidor en uno de los vídeos que se han viralizado tras el partido.

Algunos creadores de contenido y comentaristas deportivos también han expresado públicamente sus dudas sobre el desarrollo del torneo. "Permítanme dudar del Mundial este", sostiene un conocido streamer, mientras un periodista llega a afirmar que "se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo".

Una frase de Messi alimenta especulaciones

Lo cierto es que muchos en redes sociales no consiguen pasar página tras la lección futbolística del domingo y siguen sacando punta a todo. Las teorías surgidas tras la derrota también han puesto el foco en una declaración de Leo Messi antes de disputar la final.

En la arenga previa al encuentro, el capitán argentino pidió a sus compañeros: "Olvidémonos de todo". Un mensaje pronunciado para centrar al equipo antes del partido que algunos usuarios en redes sociales han utilizado para alimentar distintas interpretaciones sobre supuestas presiones alrededor de la final, sin que exista ninguna evidencia que las respalde.

De las críticas... a una fiesta histórica

Las reacciones tampoco se han limitado al resultado del partido. En algunos perfiles de redes sociales argentinos también se ha criticado incluso la forma en la que España celebró el título sobre el césped.

Mientras tanto, en España la respuesta fue completamente distinta. Solo en Madrid, cerca de dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno, salieron a las calles para recibir a los nuevos campeones del mundo y celebrar una segunda estrella que pone fin a dieciséis años de espera.

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