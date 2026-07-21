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Javier Bardem se rinde a la campeona del mundo: "Representan la diversidad de España"

El actor español se felicita por la victoria ante Argentina porque "millones de niños han aprendido cómo se gana jugando limpio".

Javier Bardem posa con la Copa del Mundo

Javier Bardem posa con la Copa del Mundo IG @bardemantarctic

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Javier Bardem vivió con la misma intensidad que millones de españoles la conquista del segundo Mundial de la historia de la selección. El actor, que ha mostrado públicamente su apoyo a la Roja durante todo el torneo, celebró la victoria frente a Argentina con un emotivo discurso en el que ensalzó tanto el fútbol desplegado por el equipo de Luis de la Fuente como los valores que, a su juicio, representa esta generación.

En declaraciones a Dazn tras el pitido final, el ganador de un Oscar comparó la final con una gran producción cinematográfica: "Ha sido una película de emoción, con un final tremendo, de una tensión extraordinaria, pero hecha con una calidad actoral, interpretativa, de dirección, de hermosura... ¡Mira qué belleza, por favor. Mira qué juventud!. Y, sobre todo, de juego limpio, de juego bonito, de ejemplo para los millones de niños que han estado viendo esta final y han aprendido cómo se gana jugando limpio".

"Yo haría de utillero"

Durante la entrevista, el periodista le planteó una curiosa pregunta: qué personaje interpretaría si algún día se hiciera una película sobre esta selección campeona del mundo. Bardem respondió entre risas, fiel a su sentido del humor: "Yo, al utillero. A mí no me hagan correr, que soy muy mayor".

Mensaje de orgullo en redes

Tras la final, el actor también quiso felicitar públicamente a la selección con una publicación en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 1,4 millones de seguidores. Junto a una fotografía en la que aparece posando con el gallego Borja Iglesias, Bardem dedicó un largo mensaje de reconocimiento al equipo de Luis de la Fuente.

"Un grupo de jugadores que representan la diversidad de ESPAÑA y el apoyo por el respeto a los derechos de colectivos y de pueblos que necesitan voz. GRACIAS por vuestro EJEMPLO de JUEGO DE EQUIPO, de UNIÓN infranqueable como COLECTIVO, de ELEGANCIA y DEPORTIVIDAD. Ese SÍ es el ejemplo que TODOS celebramos para l@s millones y millones de NIÑ@S en el mundo que os miran con ojos de ilusión y futuro. GRACIAS por hacernos sentir tan ORGULLOS@S de pertenecer al mismo país que tan bien representáis. ¡SOIS CAMPEONES DEL MUNDO POR DERECHO! ¡FELICIDADES!".

El actor ha sido uno de los rostros más conocidos que han mostrado públicamente su apoyo a la selección española durante el Mundial y no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar una victoria que devuelve a España a lo más alto del fútbol dieciséis años después de la histórica conquista de Sudáfrica.

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