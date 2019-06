El álbum de boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos: publican imágenes inéditas

La boda más mediática del año continua dejando detalles. Esta vez, los encargados de dar más información sobre la misma han sido los propios novios: Pilar Rubio y Sergio Ramos han subido a sus respectivas cuentas de Instagram varias fotos inéditas tras la ceremonia nupcial.

"Queremos compartir con vosotros uno de los días más felices de nuestras vidas, en el que nuestro sueño se hizo realidad", dice Pilar Rubio junto a las tiernas imágenes.

"Recuerdos imborrables de un día, de una vida, de un amor. Te quiero", escribía el capitán del Real Madrid y de la Selección Española. Ayer ya compartieron con todos sus seguidores la primera imagen inédita del álbum de la boda. Pero, aun así, el matrimonio ha querido regalarnos algunas instantáneas más.

En estas cuatro nuevas fotografías se puede ver a la pareja posar felizmente ante la cámara de Valero Rioja, un reconocido fotógrafo profesional, en la finca de Ramos, ‘La Alegría’, situada en Bollullos de la Mitación.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/By47iIoDfDu/|||@sergioramos y ellos #SergioRamos and these three ❤🖤❤ #SergioJr #Marco #Alejandro ❤🖤❤]]