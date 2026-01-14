Cánticos racistas a Vinícius en la previa del Albacete - Real Madrid y Courtois estalla: "Bochornoso"

La previa del Albacete vs Real Madrid no solamente será recordada por el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del club blanco, sino también por los lamentables cánticos racistas que un grupo de aficionados del Albacete profirieron contra el futbolista brasileño Vinícius Junior antes del partido. "¡Vinicius eres un mono, Vinícius eres un mono!", fue lo que se pudo escuchar de manera nítida en un vídeo publicado por el diario As desde los aledaños del estadio Carlos Belmonte.

"Basta de racismo"

Thibaut Courtois ha sido el primer jugador del Real Madrid en reaccionar a los deplorables cánticos racistas dedicados a Vinicius Junior en la previa del Albacete-Real Madrid. El meta belga, que no está en la lista de convocados para este partido copero y se quedó en la capital de España, no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales.

A través de una historia en su perfil de Instagram, Courtois ha condenado los gritos racistas y ha instado a poner fin a este tipo de comportamientos: "Basta ya de racismo. Esto es bochornoso", aseguró Courtouis en Instagram al compartir el vídeo. El guardameta dice basta ante otra conducta racista que vuelve a manchar la imagen del fútbol español.

