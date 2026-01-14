Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Cánticos racistas a Vinícius en la previa del Albacete - Real Madrid y Courtois estalla: "Bochornoso"

Un grupo de aficionados entona un deleznable cántico en los aledaños del estadio Carlos Belmonte de Albacete.

Vinicius Jr reacciona al ser cambiado en El Cl&aacute;sico

Vinicius Jr reacciona al ser cambiado en El ClásicoEFE

Publicidad

La previa del Albacete vs Real Madrid no solamente será recordada por el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del club blanco, sino también por los lamentables cánticos racistas que un grupo de aficionados del Albacete profirieron contra el futbolista brasileño Vinícius Junior antes del partido. "¡Vinicius eres un mono, Vinícius eres un mono!", fue lo que se pudo escuchar de manera nítida en un vídeo publicado por el diario As desde los aledaños del estadio Carlos Belmonte.

"Basta de racismo"

Thibaut Courtois ha sido el primer jugador del Real Madrid en reaccionar a los deplorables cánticos racistas dedicados a Vinicius Junior en la previa del Albacete-Real Madrid. El meta belga, que no está en la lista de convocados para este partido copero y se quedó en la capital de España, no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales.

A través de una historia en su perfil de Instagram, Courtois ha condenado los gritos racistas y ha instado a poner fin a este tipo de comportamientos: "Basta ya de racismo. Esto es bochornoso", aseguró Courtouis en Instagram al compartir el vídeo. El guardameta dice basta ante otra conducta racista que vuelve a manchar la imagen del fútbol español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz se lo pasa en grande y pierde ante Maria Sakkari en el One Point Slam

Carlos Alcaraz bromea durante su participación en el One Point Slam

Publicidad

Deportes

Vinicius Jr reacciona al ser cambiado en El Clásico

Cánticos racistas a Vinícius en la previa del Albacete - Real Madrid y Courtois estalla: "Bochornoso"

Gonzalo celebra su hat-trick al Real Betis

Albacete - Real Madrid: Partido de fútbol de octavos de Copa del Rey, en directo online

Las abuelas más poderosas de Canarias

Las abuelas más poderosas de Canarias

Carlos Alcaraz bromea durante su participación en el One Point Slam
Tenis

Carlos Alcaraz se lo pasa en grande y pierde ante Maria Sakkari en el One Point Slam

Dos fotografías subidas por Renata Zarazúa a su Instagram
Tenis

Una tenista mexicana muestra los estragos causados por el sol en Australia: "No es una broma"

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, en una imagen de archivo
Open de Australia

Alex Corretja y la ausencia de Ferrero en el box de Alcaraz en Australia: "Espero que no le afecte, pero..."

El extenista y comentarista analiza cómo puede afectar a Carlos Alcaraz el hecho de no contar con Juan Carlos Ferrero en el Open de Australia, primer grand slam de la temporada.

Imagen de archivo de un sorteo de la Copa del Rey en Las Rozas
Copa del Rey

Sorteo cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026: horario, clubes clasificados y dónde verlo en directo

Consulta el día, hora y dónde ver en directo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 26.

Vinicius Jr

Albacete - Real Madrid: Alineaciones OFICIALES, horario y dónde ver el partido de octavos de la Copa del Rey en directo

Bellingham y Xabi Alonso durante un entrenamiento

Bellingham estalla contra los rumores de su mala relación con Xabi Alonso

El futbolista del Celta de Vigo Borja Iglesias

Borja Iglesias responde con ironía a los insultos homófobos tras el Sevilla - Celta

Publicidad