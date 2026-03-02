PACMA denuncia a los ultras del Betis que colgaron un conejo de un puente con la bufanda del Sevilla

"¡REPUGNANTE! Ultras del Betis cuelgan un conejo muerto con una bufanda del Sevilla en el estadio. Como siempre los violentos solo conocen el idioma de la violencia, y como siempre los animales son usados como vejaciones, insultos y diana de odio. Son las eternas víctimas siempre". Este fue el mensaje de PACMA Andalucía denunciando los hechos violentos de la afición ultra del equipo bético.

Fue quizá la imagen más sorprendente que nos dejó el derbi sevillano. En las imágenes difundidas en redes sociales podemos ver a varios ultras del Real Betis maltratando al animal para después colgarlo de un puente con la bufanda del eterno rival.

Una persona detenida

La previa arrancó las noches del viernes y sábado con la Policía Nacional deteniendo a una persona finalmente en la madrugada de este domingo en el marco de dos actuaciones que han evitado posibles reyertas entre ultras del Real Betis y el Sevilla.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, en la madrugada de este domingo se ha llevado a cabo una actuación policial que ha evitado un posible enfrentamiento donde se detectó e identificó a un grupo de 68 personas. Asimismo se procedió a la inspección de 25 vehículos.

Durante la actuación, los agentes recuperaron defensas extensibles, numerosas armas blancas y objetos contundentes que los concentrados habían intentado desechar al percatarse de la llegada policial, todo ello preparado para un enfrentamiento.

Por otra parte, la noche del pasado viernes se registró otra intervención en las proximidades de la glorieta Olímpica, donde un grupo de unas 50 personas vestidas de negro y encapuchadas, al percibir la presencia policial, intentó huir. Finalmente, diez de ellos fueron interceptados e identificados, resultando ser miembros del grupo ultra Biris Norte, afines al Sevilla FC.

Aficionados béticos pegándose entre ellos

La tarde previa al encuentro de este domingo también acabó con una surrealista pelea entre aficionados del conjunto verdiblanco, con lanzamiento de botellas y puñetazos.

Además, tras el segundo tanto del conjunto sevillista poniendo el 2-2 final en el marcador un sector de la hinchada local en La Cartuja propició el lanzamiento de dos botellas de 0,5L hacia los jugadores del Sevilla. El colegiado del encuentro lo anotó en el acta tras la finalización del derbi.

Después del pitido final, el conjunto sevillista ha comunicado a través de sus redes sociales que devolverá a su afición el dinero de las entradas ya que "considera que los aficionados han soportado incidencias impropias de las circunstancias".

El Sevilla sobrevive en La Cartuja: 2-2

El Sevilla sobrevivió a un derbi que tuvo de todo. Fue mejor el Betis en una primera parte en el que se adelantó con una chilena del brasileño Antony y amplió la ventaja con una gran jugada colectiva culminada por el hispano-mexicano Álvaro Fidalgo. Pero celebró antes de tiempo.

Matías Almeyda, sancionado, decidió dar entrada en el segundo tiempo a Joaquín Martínez 'Oso' y el carrilero cambió el encuentro con sus incursiones por la banda izquierda.

De una de estas salió el pase del primer gol sevillista, que culminó con un precioso remate de cabeza Alexis Sánchez. Un impulso anímico decisivo que concretó veintitrés minutos después Isaac Romero, con un chutazo desde fuera del área.

El empate le supo a victoria al Sevilla y amargó a la afición verdiblanca. Antony, despedido como un héroe tras el primer tiempo, acabó cruzando reproches con seguidores béticos al final.

