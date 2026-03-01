Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un aficionado en pleno partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en el Molinón

El socio sportinguista sufrió el problema médico a los tres minutos de partido. Minutos más tarde el club gijonés confirmó la fatídica noticia.

Imagen de El Molin&oacute;n, campo del Sporting

Imagen de El Molinón, campo del SportingEFE

Un aficionadoha perdido la vida mientras se disputaba el partido de la Segunda División (Liga Hypermotion) entre el Sporting de Gijón y el Leganés, en el estadio El Molinón. El incidente ocurrió en el minuto 3 de partido, pero no se suspendió hasta las 16:57 de la tarde, más de media hora después de que comenzara el duelo. Inmediatamente después los jugadores se metieron en vestuarios y no volvieron a salir.

"Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", informó el Sporting en un comunicado.

Una noticia a la que respondió el propio Leganés: "Desde el C.D. Leganés nos unimos al dolor de familiares, amigos y de todo el Sporting, y transmitimos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz", además de LaLiga: "LALIGA muestra sus condolencias a los familiares y amigos del aficionado fallecido hoy en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' durante el partido Real Sporting vs CD Leganés que ha sido suspendido. Se une al dolor del Real Sporting y de sus aficionados. Descanse en paz".

Acta arbitral

En el acta arbitral se explicó con detalle el procedimiento que siguió el árbitro una vez se conoció la emergencia médica

"El partido fue detenido en el minuto 3:17 de la primera parte debido a una urgencia médica en la grada. Tras esperar unos minutos sobre el terreno de juego, nos comunican que la situación es muy grave y el coordinador de seguridad nos insta a todos los participantes a retirarnos a los vestuarios. Encontrándonos dentro de los mismos, nos comunican que la persona que estaba siendo atendida ha fallecido.

Tras reunirnos con los representantes de ambos clubes y de La Liga, de mutuo acuerdo, decido suspender definitivamente el partido. El balón se encontraba en juego en las manos del portero visitante, en el área de penalti que se encuentra a la derecha según sales al terreno de juego desde el túnel de vestuarios (grada sur). El resultado del partido era Real Sporting de Gijón 0 - 0 CD Leganés. (Suspendido en el minuto 3)".

"Se está atendiendo una emergencia médica en la grada. Rogamos mantengan la calma. El partido se mantiene momentáneamente. Permanezcan en sus asientos. Muchas gracias por su colaboración", se pudo leer en el electrónico de El Molinón cuando se suspendió el partido definitivamente. De momento no se conoce cuando se podrá reanudar el partido.

