Primeras palabras de Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid: "No ha salido como nos hubiera gustado"

Xabi Alonso ha hablado por primera vez tras su salida del Real Madrid y la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", ha señalado Xabi Alonso en su cuenta de Instagram.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", ha añadido el técnico tolosarra en sus redes sociales.

Arbeloa dirige su primera sesión con el primer equipo

El mensaje de Xabi Alonso llega horas después de que el Real Madrid hiciera oficial el final de la etapa del entrenador vasco al frente del primer equipo, una salida que se precipitó tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", señaló el club blanco en un comunicado.

Este mismo martes Álvaro Arbeloa ha dirigido su primer entrenamiento en Valdebebas como técnico del primer equipo, la única sesión que ha tenido antes de aforntar su primer partido en el banquillo blanco ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

Junto a Arbeloa, con rostro muy serio en todo momento viendo las carreras de calentamiento de sus jugadores y los rondos iniciales, la imagen de la mañana fue el regreso de Antonio Pintus al mando de la preparación física de los futbolistas.