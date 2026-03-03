Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
INSULTOS RACISTAS

La Fiscalía pide 15 meses de prisión para un aficionado del Oviedo por insultos racistas hacia Marcus Rashford

Según el escrito, se pide el pago de una multa de 2.880 euros y una indemnización de 2.000 euros por insultos en los que se destaca "negrata".

Manuel Pinardo
Publicado:

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, a la espera del señalamiento de la vista oral. El aficionado del Real Oviedo que profirió insultos racistas hacia el jugador del FC Barcelona, Marcus Rashford.

Los hechos ocurrieron durante el encuentro disputado el 25 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere entre ambos clubes con un resultado final de 1-3. Según el relato aportado por la Fiscalía, dichos insultos fueron mencionados cuando el futbolista se disponía a efectuar un saque de esquina, el acusado, de 19 años, se dirigió al jugador con el siguiente término: "negrata". Este hecho fue recogido por una cámara de uno de los asistentes al encuentro y publicado en redes sociales, alcanzando las 29 millones de visualizaciones en apenas 25 horas.

La Fiscalía, contundente con la resolución

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la pena de quince meses de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros y una indemnización de 2.000 euros. La Fiscalía califica los hechos como delito de lesión de la dignidad por motivos racistas (art. 510.2.a y 510.5 del Código Penal) en concurso con delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP). En caso de condena, se piden 5 años de prohibición de acceso a los estadios de Liga, RFEF, UEFA y FIFA.

Hace unos días, la Fiscalía del Principado de Asturias también presentó otro escrito en el que solicitaba una pena de un año de prisión, 2.880 euros y la indemnización de 2.000 euros por insultar al jugador del Real Madrid, Kylian Mbappe durante el encuentro disputado el 24 de agosto en el mismo estadio, con un resultado de 0-3.

Marcus Rashford pensando en el partido decisivo de hoy

El jugador del FC Barcelona ya está concentrado para disputar el decisivo duelo de semifinales de la Copa del Rey en el que el conjunto blaugrana tiene que remontar el 4-0 de la ida ante el Atlético de Madrid. Eric García será baja por la expulsión mostrada en el partido y se espera que Marcus Rashford parta desde el banquillo. Raphinha ocupará su puesto.

El once de Hansik Flick puede aguardar alguna sorpresa, el entrenador en rueda de prensa ha hablado sobre ajustes tácticos y posibles incorporaciones inesperadas en el once: "hay que jugar como un bloque con y sin balón. Tenemos que presionar, ganar los uno contra uno y sacar bien la pelota". Araújo puede jugar:"¿Por qué no? Tenemos un equipo joven, con una buena defensa. Ya veremos. No puedo decirlo, no he decidido el once titular. Lo tengo que pensar".

