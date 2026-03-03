La última locura de Andrea Principi, se lanza con su kitesurf desde la noria más alta del mundo en Dubái

Desde la noria más alta del mundo en Dubái, el italiano Andrea Principi se ha lanzado con su cometa hasta aterrizar sobre el agua. Una modalidad de kitesurf en el aire. A una altura de 250 metros completó la caída de mayor altura realizada con una cometa. Montó en la cabina de la noria desde el suelo y fue subiendo hasta alcanzar el punto de mayor elevación y lanzarse sin miedo, algo que nunca antes había logrado nadie.

"Me encuentro en la parte superior de la noria, la más alta del mundo y estoy a punto de saltar con mi kitesurf", eran las palabras del italiano Andrea Principi minutos antes de saltar.

Con 21 años Andrea no le tiene miedo a las alturas y aprovechando un viento suave de primera hora de la mañana se lanzó teniendo como fondo el skyline de Dubai.

La estrella del kitesurf tardó 58 segundos en caer, ni siquiera llegó al minuto de caída en la que realizó en el aire seis giros completos de 360 grados, una maniobra nunca realizada en esas condiciones de vuelo, con la que Principi suma un nuevo récord en su trayectoria de saltos.

Hasta conseguirlo hubo momentos de desánimo. Antes de este último intento hubo tres pruebas fallidas que pusieron en duda la confianza del italiano. Un año y medio de pruebas y preparación hasta este último lanzamiento con el que firma lo que nunca se había logrado con una cometa a 250 metros de altura.

