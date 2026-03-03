Muere Fernando Ónega, referente del periodismo de la Transición

Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años. El periodista gallego, presidente de 65YMÁS desde su fundación, desarrolló una carrera vinculada a la Transición y al análisis político en radio, prensa y televisión. La capilla ardiente permanecerá abierta este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid, situada en la calle Casado del Alisal, 8.

Ónega evocó en distintas ocasiones sus orígenes en Galicia. "Yo era un niño de aldea, hijo de padres agricultores. Mi padre tenía una radio con la que yo escuchaba Radio Pirenaica y Radio Moscú", recordaba. También se definía como "periodista y gallego, no sé en qué orden...". Tras abandonar el seminario a los 15 años, comenzó a colaborar en El Progreso de Lugo, donde firmó una página semanal y entrevistas a "todo artista que pasaba por el Gran Teatro".

Padre de tres hijos, Fernando, Cristina y Sonsoles Ónega, mantuvo la actividad profesional hasta 2022. Cristina y Sonsoles desarrollaron su trayectoria en el ámbito de la comunicación, en especial en televisión.

Del Palacio de la Moncloa a las ondas

Su carrera dio un giro en Madrid, donde fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno durante el mandato de Adolfo Suárez. Participó en la redacción de discursos, entre ellos el conocido "Puedo prometer y prometo". Esa expresión dio nombre años después a la sección "puedo opinar y opino", que mantuvo durante tres décadas en el programa Más de uno.

La experiencia de aquellos años quedó recogida en el libro Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez (Plaza y Janés, 2013), donde reconstruyó episodios políticos y personales de esa etapa, con testimonios como el del rey Juan Carlos I. Durante ese periodo trató a figuras como Santiago Carrillo y Felipe González.

En radio, inició el comentario político en 1978 en Hora 25, de la Cadena SER. Fue director de informativos en la SER y en la COPE, y director general de Onda Cero. Colaboró con Luis del Olmo, Carlos Herrera y Carlos Alsina. Durante la cobertura del 23F, al frente de los servicios informativos de la SER, relató: "Ese fue mi estreno radiofónico auténtico". Sobre aquella noche afirmó: "Mantuvimos informada a la sociedad en todo momento".

En septiembre de 2022 se despidió de la radio diaria tras más de 30 años en Onda Cero. "Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida", señaló.

En prensa escrita dirigió el diario Ya, fundó El Confidencial y la agencia OTR Press, y fue columnista en La Vanguardia y La Voz de Galicia. En televisión trabajó en RTVE y presentó informativos en Telecinco y Antena 3.

Desde 2019 presidió 65YMÁS, medio centrado en la población mayor. En 2020 recibió el Premio Ondas a la trayectoria profesional. El jurado destacó "su fecunda carrera en la radio, tanto en su faceta directiva como ante el micrófono, desarrollada en las principales cadenas. Fue pionero de la incorporación de los espacios de opinión en la radio, y sigue todavía hoy aportando una mirada ponderada sobre la actualidad".

Sobre el proyecto que encabezó en sus últimos años afirmó: "Estamos cumpliendo una función social relevante. Nos hemos propuesto escuchar y dar voz a los senior, el 20% de la población, y nunca se habló tanto de ellos como ahora. Hemos contribuido a crear un estado de opinión que convierte a la población mayor en centro de atención mediática, económica y política. Y hemos sensibilizado a los poderes públicos y a la sociedad de las injusticias, las marginaciones y las tropelías que se siguen cometiendo con el mayor. No exagero cuando pregono por ahí que hay un antes y un después de 65YMÁS".

El adiós a un grande del periodismo

La figura de Fernando Ónega queda asociada a varias décadas de vida pública en España. Desde la Transición hasta el debate político actual, su presencia fue constante en los principales espacios informativos. Fue testigo directo de decisiones que marcaron el rumbo institucional del país y participó en la construcción del relato radiofónico de algunos de los episodios más relevantes de la democracia. Su análisis formó parte de la rutina diaria de varias generaciones de oyentes.

Con su fallecimiento desaparece una de las voces vinculadas al origen del comentario político en radio en España. Su legado queda repartido entre los medios en los que trabajó, los libros que publicó y los profesionales que compartieron redacción y antena con él.

