Álvaro Arbeloa: "Si quisiera ser Mourinho, fracasaría estrepitosamente"

A las 13:39 horas del martes 13 de enero Álvaro Arbeloa salía a la sala de prensa de Valdebebas como nuevo entrenador del Real Madrid, justo horas después de anunciarse el adiós de Xabi Alonso tras tan solo siete meses en el cargo. El hasta ahora entrenador del Castilla asume el reto de enderezar un equipo a la deriva, sin patrón de juego y que el domingo caía ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

"Es un día especial, no te engaño. Tengo 42 años, el sábado haré 43 y cada día que pasa en el mejor club del mundo es un día especial. Consciente de la responsabilidad que tengo y con mucha ilusión", arrancaba el hasta ayer entrenador del Castilla y ya nuevo entrenador del primer equipo.

Arbeloa explicó que el club le comunica este mismo lunes la decisión a la que llegaron con Xabi Alonso y el deseo de que tome las riendas del Real Madrid.

"Ayer por la tarde me comunican que han llegado a un acuerdo para separar sus caminos y que quiere que yo coja al equipo. Sí, ayer hable con Xabi. Sabéis la amistad que me une con él, y lo mucho que le quiero. Eso es mutuo y seguirá siendo mutuo", explicó Álvaro Arbeloa.

Preguntado por si el club le ha aclarado si ejercerá como entrenador de forma interina o sin fecha de caducidad, Arbeloa aseguró que está a disposición de lo que decida el Real Madrid.

"Te puedo decir que llevo 20 años en esta casa y estará aquí hasta que el Madrid quiera que esté. Esta es mi casa, así lo siento", indicó Arbeloa.

"Evidentemente lo que hable con Xabi queda entre nosotros dos"

El exjugador blanco y nuevo entrenador del Real Madrid no quiso detallar lo que habló este lunes con Xabi Alonso y subrayó que cuenta con "una gran plantilla con chicos dispuestos a todo"

"Evidentemente lo que hable con Xabi queda entre nosotros dos. Tengo muchísimas ganas de empezar, mañana nos jugamos todo. Tengo una plantilla extraordinaria en mis manos", aseveró Arbeloa.

"Todos hemos visto en los últimos partidos, cómo se esforzaron en la Supercopa... Tenemos una gran plantilla con chicos dispuestos a todo. Que no se olvide que hay jugadores con seis Copas de Europa. Eso parece que se olvida pronto. Eso ha llevado al Madrid a ser el mejor club de la historia", reivindico el nuevo entrenador del Real Madrid.

Los egos en el vestuario

"No es algo que me preocupe mucho. Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganas títulos que los jugadores. Les he dicho que la mejor etapa de mi vida fue jugar en el Madrid, lo tienen que disfrutar. Son autoexigentes. Ha sido una buena toma de contacto".

"Hay temporada por delante, estamos en gran disposición en todos los torneos. Eso me preocupa, tener disponibles a todos, conocernos, trabajar con ellos... Lo importante son ellos, que sean felices, que disfruten en el campo. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenemos ambición por luchar por todo"

¿Qué es para ti jugar bien?

"El Madrid lleva 120 años de historia y es difícil que le reconozcan las cosas. Aquí algunos han ganado tres Champions y sé dónde estoy. Sé la exigencia que tenemos y lo que es jugar bien, lo que quiere ver el aficionado. Aquí importa ganar".

Su relación con Xabi Alonso

"Me ha deseado lo mejor, igual que haría yo al revés. Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos".

La cantera

"Es la mejor cantera del mundo. Hay jugadores crecidos en la Fábrica. Tenemos una suerte enorme de estar con muchos jugadores estos años, me han traído hasta aquí. Saben que tienen una gran oportunidad, el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. Saben de la exigencia del Madrid y saben que cuento con ellos"

¿Has hablado con Mourinho, te ha dado algún consejo?

"Sabía que no faltaba esta pregunta.... No he hablado con José. Para mí fue un privilegio ser entrenado por José Mourinho, influyó mucho en mí y lo llevo dentro de mí. Yo voy a ser Álvaro Arbeloa, nunca he tenido miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente".

Los entrenadores que le han dirigido en su carrera

"He tenido muchos entrenadores. Fueron muy importantes en mi carrera, una gran influencia. Uno tiene su forma de ser y coge lo mejor de cada uno. Muchos son leyendas, han ganado todo en el fútbol. Ojalá me vaya la mitad de bien que a muchos de ellos".

¿El papel de Pintus?

"Es un privilegio tener a Pintus en mi cuerpo técnico, tiene cinco Copas de Europa a su espalda. Va a ser el encargado de llevar esa parcela, conoce bien a los jugadores, tiene su método que sabemos que funciona bien en esta casa. Es un placer estar con él y aprender. Es una suerte tremenda".

Sobre los árbitros y la posición del club

"No he jugado un partido y ya me preguntáis por eso... Estoy muy centrado en el partido de mañana".

¿Qué espera de su equipo?

"Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Es nuestro ADN. Eso nos ha llevado a llenar las vitrinas. Cuando era jugador recibí del vestuario esos valores, es lo más importante. Esa es mi obsesión".

¿Sobre el cambio de Vinícius en el Clásico? ¿En una situación así qué harías?

"No me pongo en escenarios que no han ocurrido, lo que me preocupa es el partido de mañana. Tengo al suerte de tener a Vinícius Jr, uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Todos vimos la final, ese es el Vini que queremos ver, el que disfruta, el que ríe, el que baila... Ese es el Vini que quiero ver".

¿Qué se ha encontrado?

"Me he encontrado un grupo con muchas ganas con tres títulos importantes. El esfuerzo de la última semana he visto una gran predisposición de todos de estar mañana en el campo y están con la misma ilusión que yo".

¿Tabla rasa con todos los jugadores?

"Todos los jugadores parten de cero, es un nuevo comienzo. No hay más, es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión".