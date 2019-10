El acosador de la futbolista Sofía Huerta se defiende: "En ese instante no fue mi intención acosarla"

Más información Un aficionado toca el pecho a una futbolista mientras se sacan una foto

El aficionado de Tigres UANL que tocó un pecho a la futbolista Sofia Huerta, jugadora del Houston Dash, se ha defendido en un programa de radio en México tras su intolerable acción.

"Tienen mi WhatsApp y me ponen mensajes amenazantes"

El seguidor de Tigres aseguró que ha recibido amenazas a través de las redes sociales y ha expresado su temor a ser agredido físicamente.

"Tengo miedo. Que me van a linchar. Cuando me vean en la calle me van a golpear... En ese instante no fue mi intención acosarla", aseguró el aficionado de Tigres UANL.