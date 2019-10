Tremenda polémica en México por el acoso que ha sufrido una jugadora cuando se sacaba una fotografía con la futbolista de Houston Dash Sofía Huerta. Mientras posaban para la foto, el hincha le tocó un pecho.

La cuenta de Twitter @FutFemenilMx ha denunciado el acoso en Twitter: "Vimos a este 'aficionado' siendo nefasto al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre Sofía Huerta (y no, no fue "sin querer"). ¡ESO NO SE HACE!".

El Tigres mexicano ha lamentado los hechos y se muestra dispuesto a "erradicar cualquier forma de acoso" de sus estadios. Los Houston Dash tomarán medias contra este hincha. Finalmente, el Tigres Femenil venció 2-1 al Houston Dash.