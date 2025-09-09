Vingegaard, líder de la Vuelta a España: "La gente protesta por una razón"

El danés Jonas Vingegaard, maillot rojo de la Vuelta, señaló sobre las protestas que están marcando la ronda española que "la gente lo hace por una razón, ya que es terrible lo que está pasando" con los ataques de Israel sobre Gaza que ya dejan casi 65.000 fallecidos.

El doble ganador del Tour de Francia y actual líder en la Vuelta fue preguntado sobre las protestas propalestinas en el canal danés TV2, en el que explicó su punto de vista, según refleja L'Equipe.

"Creo que quienes protestan quizás quieran expresarse y que quizás sean los medios de comunicación quienes les den la palabra"

"La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que está pasando. Creo que quienes protestan quizás quieran expresarse y que quizás sean los medios de comunicación quienes les den la palabra. Quizás por eso lo hacen", dijo el corredor del Team Visma-Lease a Bike antes del inicio de la decimoquinta etapa.

El ciclista danés opinó que "es una pena que esto esté sucediendo aquí". "Creo que muchos ciclistas lo pensamos así, pero creo que necesitan desesperadamente ser escuchados", abundó.

La carrera, en segundo plano

Lo cierto es que las protestas propalestinas y contra Israel, que no cesan en cada salida, meta y diversos puntos del recorrido, están dejando en un segundo plano el aspecto deportivo en la Vuelta 2025; por ejemplo, se canceló la llegada en Bilbao y el ciclista Javier Romo sufrió una caída tras irrumpir un activista propalestino.

