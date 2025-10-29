Roberto Brasero avisa de más lluvias tras el paso de la borrasca: "Una tregua antes de otro frente"

A las ocho de la tarde de este miércoles ya han bajado a nivel amarillo los avisos por lluvias, después de que hayan alcanzado el nivel rojo esta mañana en Huelva y el naranja en Sevilla y en Córdoba. La borrasca que ha entrado por el litoral onubense esta mañana, y que ha dejado también fuertes rachas de viento e incluso algún tornado, ha sido lo que se denomina un Sistema Convectivo de Mesoescala, como un conjunto de tormentas agrupadas de intensidad severa, pero además con ciertas características tropicales: el aire que alimentaba las lluvias era una masa de aire subtropical, que sin duda ha contribuido a que las precipitaciones hayan sido tan copiosas y los vientos tan fuertes.

Tormenta hemos tenido en Málaga, chaparrones intensos también en Córdoba, y ya de forma más débil pero constante ha estado lloviendo en zonas de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, para llegar finalmente hasta el interior de Valencia, donde se ha puesto a llover en esta tarde del 29 de octubre, justo en el aniversario de la DANA, aunque nada que ver con las lluvias excepcionales de hace un año que provocaron la riada.

Tormentas en Baleares

Mañana tendremos un día de transición, una tregua entre las lluvias torrenciales que nos ha dejado la borrasca de hoy —y que mañana ya se irá marchando— y un nuevo frente que mañana por la noche entrará por Galicia y repartirá de nuevo lluvias el viernes y sábado, pero esta vez sobre todo por el noroeste peninsular. Mañana ya no lloverá donde tanto ha llovido hoy y tendremos ahí algunas nieblas y nubes matinales, pero luego asomará el sol, así como en el resto de la península, salvo el sureste, que es donde puede llover mañana, zonas de Albacete y Murcia sobre todo.

Hay posibilidad de algún chaparrón fuerte por la mañana en el sur de Valencia y norte de Alicante, pero la probabilidad es mayor en las islas Baleares, que es donde para mañana tenemos los avisos de nivel naranja en el norte de Mallorca y Menorca, que es donde pueden ser más fuertes. En Canarias, lluvias débiles en el oeste del archipiélago.

Temperaturas algo más bajas mañana a primera hora y por la tarde, similares a las de hoy o incluso más altas. También será por la tarde cuando entre el frente por Galicia, así que de nuevo ahí tendremos lluvias y fuertes rachas de viento para acabar el día, y que continuarán al día siguiente cuando el frente vaya avanzando por Galicia, Asturias y Castilla y León.

