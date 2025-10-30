El IPC sube hasta el 3,1% y alcanza su tasa más alta en 16 meses

El Índice de Precios de Consumo (IPC) escala una décima en octubre, hasta el 3,1%, en su tasa interanual como consecuencia de la subida de los precios de la luz y del transporte aéreo y ferroviario, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es su nivel más alto desde junio de 2024. Con este repunte, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de subidas en la tasa anual desde el 2,7 % de agosto y la tasa más elevada en casi año y medio (en junio de 2024 se situó en el 3,4 %). Mientras, el Ministerio de Economía destaca que la inflación de octubre "está en línea" con la de septiembre.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,7%, su mayor repunte mensual desde el pasado mes de junio, cuando también se registró un ascenso del 0,7%.

El INE también hace una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) que fija en el 2,5%. De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%.

El IPC armonizado también se eleva. En esta ocasión dos décimas en su tasa interanual hasta el 3,2% y un 0,5% en la tasa mensual. El INE publicará los datos definitivos el próximo 14 de noviembre.

