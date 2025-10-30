Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

FRANCIA

Detienen a 5 sospechosos más por el robo en el Louvre, pero las joyas siguen desaparecidas

La detención se produjo en París a última hora del miércoles y las joyas siguen desaparecidas.

Museo del Louvre de París

Detienen a más sospechosos del robo en el Louvre | EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Policía francesa ha detenido a cinco nuevos sospechosos por el robo de las joyas del Louvre.

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó en una entrevista a la radio RTL que los cinco fueron arrestados a la vez este miércoles en torno a las 21:00 horas en distintos puntos de la región de París.

El misterio del 'robo del siglo' parece estar más cerca de resolverse, después de que estos 5 nuevos arrestos se sumen a los otros dos llevados a cabo durante el fin de semana. Están acusados de robo en banda organizada y de pertenencia a una organización criminal. Podrían enfrentarse a 25 años de cárcel. Sin embargo las joyas siguen desaparecidas después de que cuatro encapuchados entraran a la galería Apolo del Louvre, donde se exhiben las Joyas de la Corona francesa la mañana del 19 de octubre.

Un robo a plena luz del día y rodeados de gente

A las 9:30 de aquel domingo, el Museo del Louvre se convirtió en el escenario de un robo de película. Cuatro ladrones encapuchados, vestidos con chalecos de obra, aprovecharon las reformas en curso para colarse por el flanco que da al río Sena.

Con una radial cortaron una ventana, accedieron a la Galería Apolo, la sala que guarda las joyas imperiales de Napoleón III y de la emperatriz Eugenia de Montijo y, en siete minutos exactos, rompieron las vitrinas y se llevaron nueve piezas históricas de valor incalculable.

Usaron un montacargas para subir y dos scooters Yamaha T-Max para escapar. En la huida perdieron la corona de la emperatriz Eugenia, que fue hallada poco después en una calle próxima al museo.

Las piezas robadas pertenecen al ajuar real de varias reinas y emperatrices. Se trata de:

  • Una tiara y un collar de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia, además de unos pendientes.
  • Del tesoro de María Luisa, un collar y pendientes de esmeraldas.
  • De la emperatriz Eugenia de Montijo, una tiara, un gran lazo de corsé, que fue adquirido por el Louvre en 2008 por 6,7 millones de euros, y el “broche relicario”.

Estas joyas fueron compradas en distintos momentos desde 1985, muchas procedentes de la subasta de las Joyas de la Corona de 1887. Los expertos creen que se trata de un robo por encargo y que lo más probable es que las joyas fueran desengarzadas y vendidas por separado o fundidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Al menos 20 muertos, entre ellos 10 niños, por una riada causada en Haití por el huracán 'Melissa'

Huracán se lleva el techo de la casa

Publicidad

Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Donald Trump ordena empezar a probar armas nucleares en EEUU "inmediatamente"

Museo del Louvre de París

Detienen a 5 sospechosos más por el robo en el Louvre, pero las joyas siguen desaparecidas

Donald Trump y Xi Jinping tras la reunión en Corea del Sur

Donald Trump reducirá al 10 % los aranceles para China que impuso como represalia por el tráfico de fentanilo

La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos
Recortes FED

La Reserva Federal estadounidense recorta los tipos de interés hasta dejarlos entre el 3,75 y 4%

Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)
Brasil

Al menos 132 muertos en la operación policial más letal de la historia para desarticular una organización criminal

Los drones se convierten en herramientas de matar civiles
Guerras con drones

Esperanza Santos, de MsF, sobre el terror a los drones en zonas de guerra: "Nunca se sabe dónde van a matar"

Los drones se han convertido en una herramienta de guerra para matar civiles de manera indiscriminada, atacan guarderías, hospitales, mercados y cualquier infraestructura. Esperanza Santos es enfermera que trabaja con Médicos Sin Fronteras y conoce muy bien el daño físico y psicológico que causa un dron sobrevolando todo el día tu cabeza: "Nunca se sabe dónde pueden atacar y van a matar".

Donald Trump saluda al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.
Administración Trump

Trump aterriza en Corea del Sur para cerrar su gira asiática con un cara a cara con el presidente chino

Se reunirá el jueves con Xi Jinping, un encuentro en el que ambos mandatarios esperan poner fin a la guerra comercial. Algunas protestas han sido dispersadas por la fuerza

Israel rompe el alto el fuego con nuevos ataques donde han muerto al menos un centenar de personas

Israel asegura que vuelve al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

Monos a la fuga

Escapan varios monos, procedentes de un laboratorio, tras un accidente de camión: están infectados con varios virus

Policía de Río traslada a un grupo en un operativo

Al menos 64 muertos y 81 detenidos en la "mayor" operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro

Publicidad