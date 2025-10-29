Virginia Ortiz, prima de un fallecido por la DANA en Letur: "El causante es quien omite su deber a sabiendas de que deriva en muertes"

A las 18:00 horas ha comenzado el funeral de Estado por las víctimas de la DANA organizado por el Gobierno central. El acto se celebra en las inmediaciones del Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presiden el acto además tres familiares de las víctimas fallecidas tomarán la palabra.

En el homenaje se ha guardado un minuto de silencio en honor a las 237 víctimas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, y posteriormente se han mencionado los nombres de cada una de ellas.

La primera en tomar la palabra ha sido Andrea, hija de Eva María Canut Montoro que falleció cuando salía de su trabajo. "Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos. Ha pasado un año en el que el agua lo arrasó todo", ha comenzado. "Cada persona que perdimos es un recuerdo imborrable, una familia rota y una historia sin terminar", expresaba, quien ha destacado el funeral como "un acto de compromiso, el de no olvidarnos, el de mantenernos vivos".

Explica que "todavía un año después no ha venido la calma, pero esta se construye con esfuerzo y unión". "Mientras exista memoria nunca habrá olvido", subraya Andrea, quien ha zanjado su emotivo discurso en que "prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad".

"Mi mundo se vino boca abajo"

Naiara Chuliá Beitia, ha recordado a su pareja de Slim Regaieg, de 47 años, "un luchador incansable que se fue de su Túnez natal a perseguir sus sueños" y que llegó a Mallorca hace 25 años, donde se conocieron y se marcharon a Valencia con dos hijos "hoy mi salvación".

"Soy tan feliz que me da miedo", expresa Naiara que pensó una semana antes de la tragedia mientras pintaban la casa que estaban reformando. Y menciona que el sábado previo a la DANA celebraron su cumpleaños y que "aún guardo un poco de merengue, no soy capaz de comerlo ni tirarlo" que hizo su pareja.

"Si hubiese sabido que la conversación del día 29 habría sido la última, te habría dicho tantas cosas", lamenta. Recuerda que mientras llegaba esa noche a casa "pedía al universo que estuvieras". Cuando llegó "tuvo una corazonada, algo no iba bien" y confiesa que vino "la incredulidad, las llamadas, el no puede ser, estará herido".

Cuenta que se movilizaron para encontrarle, y así fue. En ese momento explica que "mi mundo se puso boca abajo y el momento mas duro fue decirle a los niños que no volverías". Naiara tenía pesadillas. En sus sueños "he intentado salvarte pero justo cuando estaba a punto de conseguirlo me despertaba".

"Yo cuento mi historia, pero en esta sala hay 237 historias con nombres y apellidos, con familias destrozas y con sueños rotos. No podemos olvidar que han perdido más de un ser querido, además de niños con toda una vida por delante. No me puedo imaginar por lo que estáis pasando, solo lo sabéis vosotros", expresa.

"Unidos haremos justicia"

La última intervención ha sido a cargo de Virginia, prima de Juan Alejandro Ortiz que falleció a los 34 años en la localidad albaceteña de Letur. Ha comenzado agradeciendo a los profesionales y operarios que "recorrieron cuevas, zanjas y lodos buscando a nuestros familiares y cumplieron su promesa de encontrarlos aunque sin ser ya lo que solían".

"Esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, igualdad, dignidad y seguridad", afirma. Explica que las inundaciones en nuestro país es el fenómeno natural que más muertes provoca, pero asegura que, en este caso, "no es el causante de la catástrofe que hemos sufrido, es quién omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes"

"El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia", ha finalizado la prima del fallecido en Letur.

"Ven y acércate, asesino, cobarde"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, confirmó que estaría presente en el funeral. Sin embargo, ha hecho caso omiso a las peticiones de familiares y víctimas del temporal que expresaron mediante una carta abierta a los reyes de España su voluntad de que no asistiera.

"Por eso, Majestades, les ruego —desde el respeto más profundo— que hagan cuanto esté en sus manos para que el presidente Mazón no asista a este acto tan sagrado para nosotros. Que ese día no se mezcle la política con el dolor. Que el homenaje a las víctimas no se vea ensombrecido por la presencia de quien, para muchos, representa la indiferencia, la falta de humanidad y respeto", manifestaban en la carta.

Antes de comenzar el acto, varios asistentes han arremetido contra Mazón por su gestión por la DANA. Ha llegado al homenaje entre gritos de "dimisión" y "ven y acércate, asesino, cobarde". No obstante, Mazón estará sentado en la tercera fila junto con los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

El museo ha congregado a unas 800 personas entre las que se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como toda la comitiva del Ejecutivo, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, los presidentes autonómicos y alcaldes de las localidades afectadas.

Entre los invitados al acto figuraban expresidentes del Gobierno, como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Ejecutivo ha invitado a los embajadores de las naciones con fallecidos por el temporal: Ucrania, Gran Bretañana, Bolivia, Paraguay, Indonesia, Venezuela, China, Marruecos, el Líbano y Colombia, este último ha confirmado que no asistirá

Puedes seguir el homenaje a las víctimas de la DANA a través de nuestro streaming.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.