EEUU confirma un nuevo ataque a una narcolancha en el Pacífico: han muerto cuatro tripulantes

Estados Unidos anuncia un nuevo ataque a una embarcación en aguas del Pacífico, en esta ocasiones han fallecido cuatro tripulantes, a los que posteriormente se ha acusado de pertenecer a una organización terrorista dedicada al narcotráfico. Siendo el 15ª ataque consecutivo, desde que comenzó la campaña de bombardeos de EEUU hace dos meses.

El encargado de anunciar el bombardeo ha sido Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que comentaba por la red social X las siguientes palabras: "Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental".

Señalaba en el post, que durante el ataque murieron cuatro tripulantes que se encontraban abordo: "Cuatro narcoterroristas masculinos estaban a bordo de la embarcación, y murieron, durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque". A su vez recalcaba que ninguna fuerza estadounidense había sido herida y que el bombardeo se producía en aguas internacionales.

Finalizaba el comunicado, afirmando que la libertad de paso de los narcotraficantes ha terminado y que EEUU luchará con todas su fuerzas para que siga así: "El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos donde quiera que operen".

15 lanchas y 61 fallecidos

Estados Unidos ya ha bombardeado a 15 embarcaciones denominadas como "narcolanchas", matando en total a 61 personas entre todos los ataques. Todos ellos en aguas internacionales del mar Caribe y del océano Pacífico, en un tiempo menor a dos meses desde la aprobación de esta nueva media el 2 de septiembre de 2025.

