Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ataque narcolancha

EEUU confirma un nuevo ataque a una narcolancha en el Pacífico: han muerto cuatro tripulantes

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha sido el encargado de anunciar la noticia en las últimas horas de este miércoles, confirmando el bombardeo de una embarcación en aguas del Pacífico.

Embarcación afectada

Nuevo ataque a una narcolancha en el Pacífico | Antena3 noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Estados Unidos anuncia un nuevo ataque a una embarcación en aguas del Pacífico, en esta ocasiones han fallecido cuatro tripulantes, a los que posteriormente se ha acusado de pertenecer a una organización terrorista dedicada al narcotráfico. Siendo el 15ª ataque consecutivo, desde que comenzó la campaña de bombardeos de EEUU hace dos meses.

El encargado de anunciar el bombardeo ha sido Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que comentaba por la red social X las siguientes palabras: "Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental".

Señalaba en el post, que durante el ataque murieron cuatro tripulantes que se encontraban abordo: "Cuatro narcoterroristas masculinos estaban a bordo de la embarcación, y murieron, durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque". A su vez recalcaba que ninguna fuerza estadounidense había sido herida y que el bombardeo se producía en aguas internacionales.

Finalizaba el comunicado, afirmando que la libertad de paso de los narcotraficantes ha terminado y que EEUU luchará con todas su fuerzas para que siga así: "El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos donde quiera que operen".

15 lanchas y 61 fallecidos

Estados Unidos ya ha bombardeado a 15 embarcaciones denominadas como "narcolanchas", matando en total a 61 personas entre todos los ataques. Todos ellos en aguas internacionales del mar Caribe y del océano Pacífico, en un tiempo menor a dos meses desde la aprobación de esta nueva media el 2 de septiembre de 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Al menos 20 muertos, entre ellos 10 niños, por una riada causada en Haití por el huracán 'Melissa'

Huracán se lleva el techo de la casa

Publicidad

Mundo

Tropas de la OTAN en un campo de entrenamiento

EE.UU anuncia el temido repliegue de tropas en Europa y la OTAN analiza las consecuencias

marruecos protestas

Marruecos imputa a más de 2.400 jóvenes por las protestas de la Generación Z

Embarcación afectada

EEUU confirma un nuevo ataque a una narcolancha en el Pacífico: han muerto cuatro tripulantes

Huracán Melissa
Huracán

El Huracán Melissa no cesa y deja 49 muertos y una destrucción masiva a su paso por el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EEUU

Donald Trump ordena empezar a probar armas nucleares en EEUU "inmediatamente"

Museo del Louvre de París
FRANCIA

Detienen a 5 sospechosos más por el robo en el Louvre, pero las joyas siguen desaparecidas

La detención se produjo en París a última hora del miércoles y las joyas siguen desaparecidas.

Donald Trump y Xi Jinping tras la reunión en Corea del Sur
ARANCELES

Donald Trump reducirá al 10 % los aranceles para China que impuso como represalia por el tráfico de fentanilo

Los aranceles totales de EEUU sobre China bajan del 57 % al 47 % tras la reunión entre los líderes de los dos países.

La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos

La Reserva Federal estadounidense recorta los tipos de interés hasta dejarlos entre el 3,75 y 4%

Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

Al menos 132 muertos en la operación policial más letal de la historia para desarticular una organización criminal

Los drones se convierten en herramientas de matar civiles

Esperanza Santos, de MsF, sobre el terror a los drones en zonas de guerra: "Nunca se sabe dónde van a matar"

Publicidad