El momento en el que Andréi Mostovói está a punto de ser secuestrado en San Petersburgo: "Dejó inconscientes a los secuestradores"

Hace justo una semana, el pasado 23 de octubre, Andréi Mostovói, futbolista del Zenit de San Petersburgo, vivió un tenso y terrible momento en las calles de la ciudad rusa cuando cuatro individuos se bajaron de un coche y trataron de secuestrarle. Toda la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad, unas impactantes imágenes en las que se puede ver a los secuestradores bajándose de un coche y abalanzándose sobre el jugador de 27 años, que logró escapar del intento de secuestro gracias a su rápida reacción y a la ayuda de amigo y jugador de hockey Alexander Grakun, quien le acompañaba en ese momento.

"Lo que lo salvó fue su capacidad para analizar la situación en una fracción de segundo", reconoció la madre de Mostovói en el diario KP-Petersburg.

"Logró reducir a los secuestradores física y mentalmente, dejándolos inconscientes. Estos terminaron huyendo en estado de shock. Andrey, por supuesto, tiene piernas de oro. Pudo escapar rápidamente", señaló la madre del futbolista del Zenit de San Petersburgo.

Esa reacción le salvó de ser secuestrado y la policía rusa acabó deteniendo a los secuestradores el pasado lunes 27 de octubre, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Varios medios rusos informan que los detenidos habría perpetrado un segundo intento de secuestro, tras fallar con Andréi Mostovói, logrando secuestrar a Sergei Selegen, un empresario local y yerno de Vyacheslav Makarov, diputado de la Duma Estatal. Habrían pedido unos diez millones de rublos (cerca de 110.000 euros), pero Sergei solo les habría entregado unos 2.000 euros.

Fue justo en el momento del intercambio de dinero cuando la policía rusa logró detener a los secuestradores. Según el diario ruso KP-Petersburg, los detenidos serían estudiantes universitarios aficionados al deporte, y uno de ellos, identificado como el líder del grupo, había aceptado la propuesta de un contacto de Telegram que se denomina 'Satanista' para secuestrar al futbolista Andréi Mostovói por unos cinco millones de rublos, al cambio unos 54.000 euros.