Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Tour de Mentougou

Mario Aparicio, expulsado de por vida de China por poner el emoji de un cerdo en Strava

El ciclista del Burgos BH, descalificado del Tour de Mentougou y amenazado de muerte tras poner el emoji de un cerdo junto a la bandera de China.

El ciclista del Burgos BH Mario Aparicio

El ciclista del Burgos BH Mario AparicioBurgos BH

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El ciclista Mario Aparicio, del Burgos BH, fue expulsado este domingo del Tour de Mentougou, en China, después de colocar el emoji de un cerdo junto a la bandera del país asiático en una publicación de su perfil en Strava. El mensaje, que desató una gran polémica en redes sociales chinas, fue eliminado pocas horas después.

Según informa El Correo, citando fuentes cercanas al entorno del corredor, China ha vetado su entrada al país y no podrá ni siquiera hacer escala en sus aeropuertos. La decisión complica su futuro profesional, ya que en Asia, y especialmente en territorio chino, se celebran varias pruebas del calendario internacional de ciclismo.

La organización del Tour de Mentougou descalificó al burgalés por violar "el reglamento del torneo y el código de ética deportiva". Aparicio, de 25 años y natural de Aranda de Duero, fue expulsado el primer día de la carrera, que consta de tres etapas.

"Una broma hacia el compañero"

Desde su equipo, el Burgos BH, aseguran que el incidente fue fruto de un malentendido y denuncian que el ciclista recibió "muchas amenazas de muerte". El conjunto español matiza en declaraciones a El Mundo que se trató de "una broma hacia el compañero que había ganado la etapa, algo sin malicia y sin relación con el pueblo chino".

Tour histórico para el Burgos BH

Pese a la polémica, el Burgos BH cerró su participación en el Tour con un resultado histórico. Carlos García Pierna se proclamó campeón de la general, acompañado en el podio por sus compañeros Clément Alleno y Antonio Angulo, mientras que José Luis Faura completó el éxito con una sexta posición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sinner vuelve a su mejor nivel ante Alcaraz, revalida el Six Kings Slam y se va de Riad envuelto en millones (6-2 y 6-4)

Carlos Alcaraz durante la final del Six Kings Slam

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz con España en la Copa Davis

Carlos Alcaraz liderará a España en la 'Final a 8' de la Copa Davis en Bolonia

El ciclista del Burgos BH Mario Aparicio

Mario Aparicio, expulsado de por vida de China por poner el emoji de un cerdo en Strava

José Bordalás, en el banquillo del Coliseum

Bordalás, sobre Vinícius: "No tiene que venir a provocar y decirme 'muy buen cambio'"

Una montañera ha muerto tras caer del Pico de las Neveras.
Huesca

Muere una montañera navarra de 27 años al caerse en un pico en Panticosa

Mbappé celebra el gol ante el Getafe (0-1)
LaLiga

Vinicius agita, Nyom la lía y Mbappé ajusticia al Getafe para dejar líder al Madrid antes del Clásico (0-1)

Royston Drenthe, durante su etapa en el Real Madrid
Drenthe

Drenthe, ex del Real Madrid, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

El exfutbolista está hospitalizado en Bélgica después de sentirse indispuesto este pasado viernes.

Carlos Alcaraz durante la final del Six Kings Slam
Six Kings Slam

Alcaraz, irónico tras perder el Six Kings Slam ante Sinner: "No es divertido, parece que está jugando al ping pong"

El murciano encajó en la final del Six Kings Slam, por números, la peor derrota ante Sinner, al que había ganado al menos un set en 16 de los 17 partidos oficiales y de exhibición hasta la fecha.

El portero Cheikh Touré

Muere asesinado el portero Cheikh Touré tras creer que iba a ser reclutado por un equipo profesional

Fernando Alonso

La desesperación de Fernando Alonso tras el accidente en la sprint de Austin: "Me da igual... me lo tomo a risa"

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025

El precio de la raqueta de oro que se llevó Sinner tras ganar el Six Kings Slam: ¡Alcaraz no le quitaba ojo!

Publicidad