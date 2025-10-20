Mario Aparicio, expulsado de por vida de China por poner el emoji de un cerdo en Strava

El ciclista Mario Aparicio, del Burgos BH, fue expulsado este domingo del Tour de Mentougou, en China, después de colocar el emoji de un cerdo junto a la bandera del país asiático en una publicación de su perfil en Strava. El mensaje, que desató una gran polémica en redes sociales chinas, fue eliminado pocas horas después.

Según informa El Correo, citando fuentes cercanas al entorno del corredor, China ha vetado su entrada al país y no podrá ni siquiera hacer escala en sus aeropuertos. La decisión complica su futuro profesional, ya que en Asia, y especialmente en territorio chino, se celebran varias pruebas del calendario internacional de ciclismo.

La organización del Tour de Mentougou descalificó al burgalés por violar "el reglamento del torneo y el código de ética deportiva". Aparicio, de 25 años y natural de Aranda de Duero, fue expulsado el primer día de la carrera, que consta de tres etapas.

"Una broma hacia el compañero"

Desde su equipo, el Burgos BH, aseguran que el incidente fue fruto de un malentendido y denuncian que el ciclista recibió "muchas amenazas de muerte". El conjunto español matiza en declaraciones a El Mundo que se trató de "una broma hacia el compañero que había ganado la etapa, algo sin malicia y sin relación con el pueblo chino".

Tour histórico para el Burgos BH

Pese a la polémica, el Burgos BH cerró su participación en el Tour con un resultado histórico. Carlos García Pierna se proclamó campeón de la general, acompañado en el podio por sus compañeros Clément Alleno y Antonio Angulo, mientras que José Luis Faura completó el éxito con una sexta posición.

