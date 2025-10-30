Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Huracán Melissa no cesa y deja 49 muertos y una destrucción masiva a su paso por el Caribe

El huracán, uno de los más violentos de los últimos años, ha obligado a evacuar a más de 735.000 personas y por el momento ha afectado a Jamaica, Cuba, Haití y las Bahamas.

Adrián Ballesteros
Publicado:

El Huracán Melissa continua arrasando con todo a su paso y lamentablemente ya cuenta con 49 víctimas mortales y miles de evacuados. Por el momento, ya ha destruido el Caribe por completo y se ha convertido en el huracán más potente en la historia reciente. Afectando gravemente a varios países de la zona como; Jamaica, donde el Huracán llegó a alcanzar el nivel cinco, dejó al 77% del país sin electricidad y mato a decenas de personas; Cuba, lugar en el que se pudieron realizar algunos desalojos por la menor intensidad del ciclón, que llegó en menor nivel; Haití, con una situación preocupante que se ha cobrado la vida de varias personas, entre ellos diez niños.

Durante las últimas horas, la tempestad se ha degradado a categoría 2, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Continuando su paso tocando tierra en la isla de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora, y en estos momento se dirige ahora a Bahamas.

Las secuelas se empiezan a ver

Esta tragedia deja grandes secuelas en los lugares afectados; con casas destruidas, ciudades inundadas, problemas eléctricos, familias evacuadas, personas sin hogar y lo más dolorosos, 49 personas que han muerto durante este. Ante esto, se vaticina que la recuperación de las zonas afectadas será algo muy compelo y lento, creando así una gran incertidumbre entre los habitantes que se han quedado sin su hogar y sin los familiares que Melissa se ha llevado para siempre.

Los expertos ya califican a este temporal como el huracán del sigloy aseguran que se trata de un nuevo aviso del cambio climático, siendo uno de los peores ciclones vividos en las últimas décadas.

Peligro en las Bahamas

El próximo destino de Melissa son las Bahamas, donde parece que llegará con menos intensidad que en estos días, pero por lo que aún así el gobierno mantienen alerta a sus habitantes. A su vez el primer ministro, Philip Brave Davis, mandaba un mensaje de apoyo a la comunidad Jamaicana y ofrecía la ayuda del estado ante cualquier situación.

Lo hacía por la red social X, asegurando que " Las Bahamas y Jamaica siempre han estado juntas, y continuaremos haciéndolo ahora", esperando así a que todo pase y no se cobre más vidas.

