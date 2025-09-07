El jefe del Israel-Premier Tech la lía: "¿Los manifestantes en el País Vasco? Son terroristas, extrema..."

Por si no hubiera suficiente, el dueño del equipo ciclista Israel-Premier Tech se pronunció directamente sobre los recientes incidentes en el País Vasco y los manifestantes propalestina que intentaron boicotear la presencia de su equipo en la Vuelta.

Sylvan Adams charló con el medio israelí Sports 5 y fue muy contundente a la hora de hablar acerca del País Vasco, los manifestantes y la corriente ideológica y social de la comunidad española:

"Conocemos la historia del País Vasco y su tradición de extrema izquierda e independentista"

"Conocemos la historia del País Vasco y su tradición de movimientos de extrema izquierda e independentistas, pero jamás había sentido un nivel de hostilidad semejante", empezó diciendo.

"Los que protestan son terroristas porque actúan de manera violenta"

Adams, nacido en Canadá pero con nacionalidad israelí y con presunta simpatía con Benjamin Netanyahu, tildó de "terroristas" a aquellas personas que protestaron enérgicamente y, casi de forma violenta, contra la presencia de su equipo en la Vuelta: "Nunca había visto algo parecido en una carrera. Era una cantidad desproporcionada de símbolos y mensajes cargados de odio. Los llamo terroristas porque actúan de manera violenta".

Sí quiso dejar claro que la afición vasca "es una de las mejores del mundo", y que estos incidentes han podido afectar de forma injusta al resto de aficionados.

En cuanto a la continuidad de su equipo en la presente edición de la Vuelta, no pudo ser más claro: "Si damos un paso atrás, no solo sería el final de nuestro proyecto, también de otros...", remarcó a la vez que rechazó de forma tajante que su equipo nunca competirá sin la denominación del país. Unas declaraciones que llegan horas después de que el equipo anunciara esto en sus redes sociales:

"Con el objetivo de priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, en vista de la naturaleza peligrosa de algunas protestas en la Vuelta a España, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un kit con la marca del monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo sigue siendo Israel – Premier Tech, pero el kit con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal".

A lo largo de esta Vuelta han tenido lugar diversos incidentes: manifestantes ocuparon la carretera con una pancarta en apoyo a Palestina, la etapa 11 de la Vuelta a España fue neutralizada a tres kilómetros de meta "por motivos de seguridad" ante las protestas contra el equipo y hace apenas unos días otros manifestantes lograron frenar durante algunos segundos a Jefferson Cepeda (Movistar Team), Bob Jungels (Ineos Grenadiers) y Nico Vinokourov (XDS Astana) a 12,4 kilómetros de meta.

Así va la general de la Vuelta

Por otra parte, en lo exclusivamente deportivo, así va la clasificación general de la Vuelta España 2025 antes de la decimoquinta etapa de este domingo:

1. Jonas Vingegaard: 53h:19:49

2. Joao Almeida: a 00:48

3. Thomas Pidcock: a 02:38

4. Jai Hindley: a 3:10

5. Felix Gall: a 03:30

