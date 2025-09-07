Un manifestante propalestina provoca la caída de Romo en la Vuelta España y este va a por él

Completamente surrealista lo que ha sucedido este domingo en la 15º etapa de la Vuelta. Javier Romo, corredor del Movistar, se fue al suelo a falta de 56km para la meta después de que un manifestante que portaba la bandera de Palestina y que estaba escondido entre la maleza quisiera colarse en la carretera mientras pasaba el pelotón para forzar una caída.

Un manifestante propalestina provoca la caída de Romo

El hombre, 'afortunadamente' resbaló antes de impactar con los ciclistas, sin embargo, algunos se apartaron y otros echaron la mirada atrás para ver lo que había pasado. Fue el caso de Romo, que segundos después perdió el control de la bicicleta y cayó en el asfalto junto a otro corredor (Edward Planckaert).

El ciclista fue a por él

Nada más saltar el manifestante apareció un policía que se cruzó delante de los ciclistas y que por unos centímetros no provocó una caída mayor. En cambio, la cosa no quedó ahí, Romo, muy enfadado y una vez incorporado, localizó al hombre y fue tras él en un incidente que no fue a más y que no fue emitido por RTVE.

El corredor manchego continuó en la carrera, eso sí, con unas importantes heridas en la parte de izquierda del cuerpo. El manifestante fue posteriormente arrestado.

Duras declaraciones del jefe de Israel-Premier Tech

Por otra parte y en relación con la polémica presencia del Israel-Premier Tech y las protestas de los manifestantes propalestina, el jefe del equipo, Sylvan Adams, pronunció unas fuertes declaraciones acerca de los manifestantes: "Conocemos la historia del País Vasco y su tradición de movimientos de extrema izquierda e independentistas, pero jamás había sentido un nivel de hostilidad semejante... Nunca había visto algo parecido en una carrera. Era una cantidad desproporcionada de símbolos y mensajes cargados de odio. Los llamo terroristas porque actúan de manera violenta", explicó.

Victoria de Pedersen en un día sin cambios en la general

En cuanto a la etapa de hoy, Pedersen se llevó la victoria al sprint en Monforte de Lemos en un día sin cambios importantes en la clasificación general, que marcha así a falta de seis jornadas:

1. Jonas Vingegaard: 53h:19:49

2. Joao Almeida: a 00:48

3. Thomas Pidcock: a 02:38

4. Jai Hindley: a 3:10

5. Felix Gall: a 03:30

