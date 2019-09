Jaume Estebanell despreció al himno español en cuanto empezó a sonar en el podio tras acabar segundo en el Campeonato del mundo de ciclismo de montaña para policías.

La Unión de Mossos por la Constitución no entiende su actitud: "Siento vergüenza, es un insulto a la ciudadanía", dice Ángel Gómez a Antena 3 Deportes.

Entre los mossos de menor rango no ha gustado, más arriba es diferente. Por este motivo, Estebanell no será llamado al orden algo que no le sorprende a los mossos por la Constitución: "En la dirección quizás han sonreído gozosos ante esta exhibición".

Ángel Gómez añade que hay asociaciones en los mossos que colaboran en un objetivo supremo: "Promover una secesión".