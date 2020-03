Así explica Valverde cómo están pasando la cuarentena por el coronavirus en un hotel de Abu Dabi

Más información La Serie A aplaza al 13 de mayo el Juventus-Inter y otros cuatro partidos por el brote de coronavirus

Alejandro Valverde se encuentra pasando una cuarentena por el coronavirus junto a otros ciclistas del Movistar Team en un hotel de Abu Dabi. Él mismo ha explicado a través de un vídeo facilitado por su equipo cómo están pasando estos días.

"Pasamos el control rutinario y nada, como es normal, hemos pasado los días en el hotel en cuarentena y haciendo dentro del hotel vida normal. Comiendo y cenando en los restaurantes del hotel. Y con normalidad y esperando un poquito", reconoce Valverde.

"Tenemos que recibir un papel del Gobierno de Dubai para poder viajar a nuestro país de residencia", explica el ciclista murciano.

"Dentro del hotel hemos hecho vida normal. Hemos ido a la piscina, algunos de mis compañeros han estado en el gimnasio, no ha sido mi caso. No me apetecía gimnasio", bromea Valverde.

No hay positivos por coronavirus entre los 167 ciclistas

El Departamento de Salud de Abu Dabi y el comité organizador del Tour de los Emiratos han informado de que las pruebas practicadas a 167 ciclistas y miembros de los equipos que participan en la prueba han dado negativo por coronavirus.

Los resultados corresponden a 167 personas en cuarentena en el mismo hotel donde el jueves se confirmaron dos casos positivos del nuevo coronavirus; sin embargo, todavía restan los resultados de otros hospedados en el mismo establecimiento.

"Todavía se está monitoreando la condición de los casos restantes de contactos, cuyos resultados a las pruebas de laboratorio estarán disponibles en las próximas horas", señaló el Departamento de Salud de Abu Dabi.