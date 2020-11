Michael Jordan dona 2 millones de dólares del documental 'The Last Dance' a los bancos de alimentos

El legendario Michael Jordan, dueño de los Charlotte Hornets de la NBA, con motivo de la celebración este jueves del tradicional Día de Acción de Gracias, hizo una donación de dos millones de dólares a la organización caritativa "Feedin America" que se dedica a combatir el hambre a través de todo el país.

En un comunicado que hizo público el medio de internet TMZ Sports, Jordan dijo que el dinero proviene de las ganancias que obtuvo del documental 'The Last Dance'.

"En estos tiempos desafiantes y en un año de dificultades inimaginables debido al COVID-19, es más importante que nunca hacer una pausa y dar las gracias", apuntaba Jordan. "Me enorgullece estar donando ganancias adicionales de The Last Dance a Feeding America y sus bancos de alimentos miembros en las Carolinas y Chicago para ayudar a alimentar a los hambrientos de Estados Unidos".

Jordan, de 57 años, también ha participado activamente en la promoción y donación a causas benéficas a lo largo de su carrera en la NBA como jugador y dueño de los Hornets. Antes del reinicio de la temporada de la NBA, Jordan anunció una donación de 100 millones de dólares por 10 años que se utilizará para ayudar a "garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación".